В Юго-Восточной Азии ищут контакты

Опубликована программа первого Международного бизнес-форума «Мир возможностей: Россия—АСЕАН». Форум рассматривается как площадка для поиска новых возможностей сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии — помимо энергетических проектов стороны планируют обсудить взаимодействие в сфере технологий и инноваций, науки и образования, медицины и туризма. Сейчас Россия поставляет нефть и газ в регион, продвигает атомные технологии, экспортируя из стран АСЕАН электронику, одежду и продовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

26–27 ноября в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, состоится первый Международный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия—АСЕАН». Форум организован фондом «Росконгресс» совместно с Корпорацией развития внешней торговли Малайзии (MATRADE).

Встреча даст возможность представителям деловых и государственных кругов России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудить перспективы сотрудничества на фоне глобальных экономических изменений.

АСЕАН, напомним, создана в 1967 году и объединяет сегодня десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Сингапур, Филиппины). АСЕАН специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве, совокупный ВВП государств—членов АСЕАН составил $3,8 трлн в 2023 году, тем самым совокупно организация образует пятую по размеру экономику мира. В 2024 году темпы экономического роста АСЕАН достигли 4,1%.

Россия является партнером по диалогу с АСЕАН с 1996 года, при этом страны Юго-Восточной Азии рассматриваются российским бизнесом как одно из наиболее перспективных направлений внешней торговли в условиях «контрсанкционного» разворота России на юг и восток. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН составляет порядка $20 млрд.

Основными статьями российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии являются энергоносители, сельскохозяйственная продукция, удобрения, металлопродукция, а также вооружение и техника.

Россия также продвигает проекты в сфере атомной и водородной энергетики. Страны АСЕАН экспортируют в Россию электронику, одежду, продовольствие, в том числе фрукты и морепродукты.

На протяжении двух дней участники форума будут искать новые пути взаимодействия и обсуждать широкий спектр вопросов — от диверсификации товарных потоков и совместных проектов в энергетике до развития высокотехнологичного здравоохранения и цифровой трансформации. Отдельно будут обсуждаться возможности малого и среднего бизнеса в трансформации глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также сотрудничество на уровне Евразийского экономического союза и АСЕАН.

Среди участников — член коллегии Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Эльдар Алишеров, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, с принимающей стороны — заместитель генсекретаря АСЕАН Сатвиндер Сингх, а также представители ведущих компаний и организаций России и АСЕАН.

Диана Галиева