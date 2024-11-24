«Новые украинские русские»: «Россия оказалась единственной страной, в которой мы видели будущее»

Журналистка и общественный деятель Татьяна Поп завершила публикацию серии документальных фильмов, посвященных судьбе выходцев с Украины, переехавших в Россию после 2014 года. В цикл «Новые украинские русские» входит шесть фильмов, каждый из которых раскрывает историю одной семьи. Проект реализован при поддержке российского Института развития интернета.

«За последние годы в Россию на постоянное место жительства переехали тысячи украинцев,— говорит Татьяна Поп.— Абсолютно по разным причинам и чаще всего вынужденно. Кто бы что предвзято ни говорил о русских и России за ее пределами, действительность такова, что именно здесь украинцы находят новый причал, становятся успешными и счастливыми». Автор проекта рассчитывает, что серия фильмов станет «доказательством истинного братского отношения России к Украине, раскроет людям глаза на правду, покажет открытость российского общества».

Число украинцев, выбравших Россию местом своего пребывания после 2014 года, может достигать нескольких миллионов человек, включая жителей Крыма и новых территорий, включенных в состав РФ в 2022 году, а также беженцев из зоны боевых действий и из внутренних районов Украины. После начала СВО часть украинцев изначально выбирала Россию страной транзита для перемещения в другие страны, но некоторые из них предпочли остаться либо вернуться. Во всех случаях речь идет не об этнических украинцах, но о гражданах Украины.

Истории эмиграции в Россию в цикле Татьяны Поп не во всех случаях связаны с военным конфликтом. Так, в одном из выпусков представлена история семейной пары, более 20 лет назад переехавшей из Закарпатья в Европу в поисках работы. Пара по несколько лет провела в Португалии и Чехии, но в конце концов в 2023 году приняла решение о переезде в Россию из-за проблем дискриминации и опасений за сохранность традиционных семейных ценностей. «Россия оказалась единственной страной, в которой мы видели будущее»,— говорит герой выпуска.

Татьяна Поп родилась в Закарпатье в 1983 году. Работала на региональных телеканалах, входила в общественные организации закарпатских русин. В 2014 году отказалась поддержать фактическое свержение президента Виктора Януковича, в 2015 году вынуждена была покинуть Украину, включена в списки сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист». С 2022 года входит в состав руководящих органов международного общественного движения «Внуки», известного сбором и отправкой гуманитарной помощи гражданскому населению в зоне СВО и проектами по ресоциализации детей на новых российских территориях.

Иван Тяжлов