Шестнадцатый тур

«Рубин»—«Акрон» 3:0

Даку, 10, 20; Фамейе, 88 (пен.)

«Оренбург»—«Зенит» 0:1

Ерохин, 90+6. Удаление: Коваленко («Оренбург»), 38 (2 ж.к.)

ЦСКА—«Ростов» 1:2

Келвен, 4 — Голенков, 77, 89

«Химки»—«Краснодар» 2:2

Руденко, 84; Вера, 90+4 (пен.) — Батчи, 46; Газинский, 86

«Спартак»—«Локомотив» 5:2

Угальде, 10, 21, 34, 73; Барко, 80 — Пиняев, 55; Ньямси, 63

«Крылья Советов»—«Ахмат» 2:1

Ороа, 49 — Дмитриев, 88 — Самородов, 43. Незабитый пенальти: Уткин («Ахмат»), 68

«Факел»—«Динамо» (М) 1:1

Гиоргобиани, 90+9 — Фомин, 27

«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (Мх) 0:0

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 12 3 1 34:7 39

2. «Краснодар» 11 5 0 34:9 38

3. «Локомотив» 11 1 4 32:23 34

4. «Спартак» 9 4 3 30:14 31

5. «Динамо» (М) 9 4 3 32:18 31

6. ЦСКА 8 3 5 25:12 27

7. «Рубин» 6 4 6 20:22 22

8. «Ростов» 5 5 6 22:27 18

9. «Акрон» 4 4 8 19:33 16

10. «Динамо» (Мх) 3 7 6 9:14 16

11. «Нижний Новгород» 4 4 8 15:27 16

12. «Крылья Советов» 4 3 9 15:24 15

12. «Химки» 2 7 7 18:30 13

14. «Факел» 2 7 7 11:24 13

15. «Ахмат» 1 6 9 14:31 9

16. «Оренбург» 1 5 10 16:31 8