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Коммерсантъ FM
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Международная боксерская ассоциация сохранила Азию

Но не всю

Внеочередная конференция Азиатской конфедерации бокса (ASBC), кажется, только способствовала углублению раскола в этом виде спорта. На ней большинство членов структуры, представители которой выиграли львиную долю золотых наград олимпийского турнира в Париже, проголосовали против выхода из конфликтующей с Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной боксерской ассоциации (IBA). Однако при этом руководители ASBC объявили о присоединении к альтернативной IBA федерации — World Boxing. А в ряды последней уже успели влиться некоторые страны—лидеры вида, представляющие Азиатский регион, такие как Казахстан и Узбекистан.

Фото: Hiro Komae / AP

Фото: Hiro Komae / AP

В Бангкоке состоялась внеочередная конференция Азиатской конфедерации бокса. Единственным пунктом в ее повестке был вопрос выхода ASBC из состава Международной боксерской ассоциации. IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, уже давно находится в состоянии острого конфликта с Международным олимпийским комитетом, еще в конце прошлого десятилетия лишившим ее права участвовать в организации олимпийских турниров, а в 2023 году — своего признания. Между тем структура продолжила активно развивать собственные проекты, в том числе дорогостоящие (она, скажем, гарантировала выделение призовых под состязания на ближайшие четыре года на сумму $80 млн), и проводит официальные турниры, включая чемпионаты мира, оставаясь гораздо более заметным игроком в сегменте, нежели похожая на альтернативу ей организация World Boxing, и надеясь удержать ведущие позиции.

Итог конференции в столице Таиланда в этом смысле получился, однако, крайне неоднозначным, хотя IBA, естественно, интерпретировала его как свою безусловную победу.

В заявлении ее генерального секретаря Криса Робертса сказано, что он «укрепил единство» федерации и «послал четкий месседж боксерскому сообществу: сотрудничество и приверженность конституционным принципам — это основа устойчивого прогресса».

Так господин Робертс отреагировал на результаты голосования. Согласно официальному пресс-релизу, из 34 участвовавших в нем национальных федераций 23 высказались против выхода, десять — за него, а одна воздержалась. Таким образом, из состава IBA никуда не делась региональная конфедерация, имеющая самый, вероятно, большой «удельный вес» среди всех. О нем можно судить хотя бы по показателям состоявшейся летом в Париже Олимпиады. В ее боксерском турнире представителям Азии досталось 10 из 14 стоявших на кону золотых наград.

Но в реальности трактовка, которую избрал Крис Робертс, не совсем соответствует действительности. Исход бангкокской конференции скорее усугубил раскол в боксе, нежели способствовал его преодолению.

Дело в том, что сразу после нее руководители ASBC совершили что-то вроде демарша. И президент Пичай Чунхаваджира, и генеральный секретарь Али Саламех объявили, что уходят в отставку со своих постов. Причем совершенно очевидно, что демарш они предприняли в знак лояльности World Boxing и ее главе Борису ван дер Фёрсту, которого господин Чунхаваджира лично пригласил на конференцию.

Кроме того, надо учитывать, что еще до конференции несколько национальных федераций из ASBC успели покинуть IBA, присоединившись к ее альтернативе. В настоящий момент в ней их значится пятнадцать. Но важнее всего то, что некоторые из них — это федерации из стран, играющих чрезвычайно заметные роли в современном боксе. Речь, например, о Казахстане и Узбекистане. Узбекские боксеры вообще добились триумфа на парижской Олимпиаде, завоевав пять золотых медалей.

МОК считает, что спорту нужна новая боксерская структура

Таким образом, конференция ASBC точно не ответила на наиболее актуальный для бокса вопрос — о его олимпийских перспективах. В программу следующей Олимпиады (в 2028 году ее примет Лос-Анджелес) «классический» вид, без которого основные соревнования раньше невозможно было представить, до сих пор не включен. А МОК уже предупредил, что восстановить его статус может лишь в том случае, если появится организация, достойная его признания. Предполагается, что решение насчет того, есть ли такая, он должен принять в начале следующего года. А ситуация выглядит исключительно сложной. Идти на примирение с IBA МОК не намерен. А World Boxing, какими бы значительными ни были ее свежие приобретения, все равно пока далека от статуса бренда, прочно склеивающего все боксерское сообщество. Сейчас в него, невзирая на бегство некоторых азиатских федераций, входят всего 55 государств. Такой набор вместе с ограниченными по сравнению с теми, что имеет IBA, финансовыми ресурсами, по сути, исключает проведение абсолютно полноценных топовых турниров.

Алексей Доспехов

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