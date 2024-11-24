Международная боксерская ассоциация сохранила Азию

Внеочередная конференция Азиатской конфедерации бокса (ASBC), кажется, только способствовала углублению раскола в этом виде спорта. На ней большинство членов структуры, представители которой выиграли львиную долю золотых наград олимпийского турнира в Париже, проголосовали против выхода из конфликтующей с Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной боксерской ассоциации (IBA). Однако при этом руководители ASBC объявили о присоединении к альтернативной IBA федерации — World Boxing. А в ряды последней уже успели влиться некоторые страны—лидеры вида, представляющие Азиатский регион, такие как Казахстан и Узбекистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hiro Komae / AP Фото: Hiro Komae / AP

В Бангкоке состоялась внеочередная конференция Азиатской конфедерации бокса. Единственным пунктом в ее повестке был вопрос выхода ASBC из состава Международной боксерской ассоциации. IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, уже давно находится в состоянии острого конфликта с Международным олимпийским комитетом, еще в конце прошлого десятилетия лишившим ее права участвовать в организации олимпийских турниров, а в 2023 году — своего признания. Между тем структура продолжила активно развивать собственные проекты, в том числе дорогостоящие (она, скажем, гарантировала выделение призовых под состязания на ближайшие четыре года на сумму $80 млн), и проводит официальные турниры, включая чемпионаты мира, оставаясь гораздо более заметным игроком в сегменте, нежели похожая на альтернативу ей организация World Boxing, и надеясь удержать ведущие позиции.

Итог конференции в столице Таиланда в этом смысле получился, однако, крайне неоднозначным, хотя IBA, естественно, интерпретировала его как свою безусловную победу.

В заявлении ее генерального секретаря Криса Робертса сказано, что он «укрепил единство» федерации и «послал четкий месседж боксерскому сообществу: сотрудничество и приверженность конституционным принципам — это основа устойчивого прогресса».

Так господин Робертс отреагировал на результаты голосования. Согласно официальному пресс-релизу, из 34 участвовавших в нем национальных федераций 23 высказались против выхода, десять — за него, а одна воздержалась. Таким образом, из состава IBA никуда не делась региональная конфедерация, имеющая самый, вероятно, большой «удельный вес» среди всех. О нем можно судить хотя бы по показателям состоявшейся летом в Париже Олимпиады. В ее боксерском турнире представителям Азии досталось 10 из 14 стоявших на кону золотых наград.

Но в реальности трактовка, которую избрал Крис Робертс, не совсем соответствует действительности. Исход бангкокской конференции скорее усугубил раскол в боксе, нежели способствовал его преодолению.

Дело в том, что сразу после нее руководители ASBC совершили что-то вроде демарша. И президент Пичай Чунхаваджира, и генеральный секретарь Али Саламех объявили, что уходят в отставку со своих постов. Причем совершенно очевидно, что демарш они предприняли в знак лояльности World Boxing и ее главе Борису ван дер Фёрсту, которого господин Чунхаваджира лично пригласил на конференцию.

Кроме того, надо учитывать, что еще до конференции несколько национальных федераций из ASBC успели покинуть IBA, присоединившись к ее альтернативе. В настоящий момент в ней их значится пятнадцать. Но важнее всего то, что некоторые из них — это федерации из стран, играющих чрезвычайно заметные роли в современном боксе. Речь, например, о Казахстане и Узбекистане. Узбекские боксеры вообще добились триумфа на парижской Олимпиаде, завоевав пять золотых медалей.

Таким образом, конференция ASBC точно не ответила на наиболее актуальный для бокса вопрос — о его олимпийских перспективах. В программу следующей Олимпиады (в 2028 году ее примет Лос-Анджелес) «классический» вид, без которого основные соревнования раньше невозможно было представить, до сих пор не включен. А МОК уже предупредил, что восстановить его статус может лишь в том случае, если появится организация, достойная его признания. Предполагается, что решение насчет того, есть ли такая, он должен принять в начале следующего года. А ситуация выглядит исключительно сложной. Идти на примирение с IBA МОК не намерен. А World Boxing, какими бы значительными ни были ее свежие приобретения, все равно пока далека от статуса бренда, прочно склеивающего все боксерское сообщество. Сейчас в него, невзирая на бегство некоторых азиатских федераций, входят всего 55 государств. Такой набор вместе с ограниченными по сравнению с теми, что имеет IBA, финансовыми ресурсами, по сути, исключает проведение абсолютно полноценных топовых турниров.

Алексей Доспехов