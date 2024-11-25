Не сошлись ингредиентами

Партия любителей пива (ПЛП), которой Минюст на прошлой неделе отказал в регистрации, предпримет еще одну попытку «переучредиться» в апреле 2025 года, сообщил “Ъ” ее генеральный секретарь Константин Калачев. На этот раз прорываться в «системное поле» партийцам придется без централизованной спонсорской поддержки: председатель партии бизнесмен Сергей Гришин, с претензиями к которому со стороны налоговиков и был связан отказ Минюста в регистрации, покинул проект. Теперь в ПЛП рассчитывают на народные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на вынужденный уход из ПЛП ее председателя Сергея Гришина (справа), основатель партии Константин Калачев (в центре) продолжит борьбу за ее регистрацию в Минюсте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Несмотря на вынужденный уход из ПЛП ее председателя Сергея Гришина (справа), основатель партии Константин Калачев (в центре) продолжит борьбу за ее регистрацию в Минюсте

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, ПЛП была основана в 1993-м и просуществовала до 1998 года, а учредительный съезд возрожденной партии с избранием руководящих структур прошел в октябре 2024-го (см. “Ъ” от 7 октября). Председателем ПЛП делегаты тогда избрали единственного крупного спонсора партии бизнесмена Сергея Гришина, а генеральным секретарем — идеолога и основателя предыдущей ПЛП политтехнолога Константина Калачева.

Однако в ноябре Минюст отказал ПЛП в регистрации. Как рассказал “Ъ” господин Калачев, это произошло «в связи с причастностью» господина Гришина «к юридическому лицу, исключенному из ЕГРЮЛ». «Проблема при ликвидации одной из его фирм… Он не мог знать таких тонкостей законодательства, поскольку с октября 2023-го не регистрировал юрлиц в РФ»,— пояснил генсек партии.

В связи с этим решением Минюста Сергей Гришин оставил пост председателя и покинул партию. «Спонсорство его закончилось,— подтвердил Константин Калачев.— Оно, кстати, было скромным и экономным: если сказать, сколько потрачено на весь проект, никто не поверит». Место и. о. председателя занял бывший зампред партии, один из основателей «старой» ПЛП Сергей Поляков. По словам господина Калачева, теперь партия начнет искать новых спонсоров — «вместо одного — десятки» — и активнее использовать краудфандинговые схемы («донаты и прочее»).

При этом в народной поддержке в партии не сомневаются. «ПЛП — это про нормальность, а на нормальность сейчас большой запрос»,— уверен господин Калачев. Следовать путем общественных организаций, выдвигающих своих кандидатов на выборы через другие политические платформы, партийцы не намерены в том числе из прагматичных соображений. «Ниша пустует, прагматизм в том, чтобы ее занять»,— объясняет господин Калачев. Получив 3% на выборах в Госдуму, а значит, и госфинансирование, можно «сделать массу хороших дел», рассуждает политик: «Попутно можно и самому реализоваться, и помочь самореализации других». Поэтому партийцы намерены учесть претензии Минюста и провести новый «переучредительный» съезд в апреле следующего года.

Числа потенциальных избирателей ПЛП «явно недостаточно» для преодоления думского пятипроцентного барьера, возражает оптимистам из ПЛП политолог Алексей Макаркин. Российский избиратель, особенно по нынешним временам, голосует «очень серьезно», поясняет эксперт: «Избиратели не склонны "прикалываться", поэтому возможностей для этой партии я больших не вижу». Хотя «какое-то количество» голосов ПЛП все же способна оттянуть — по большей части с политической ниши, которую сейчас занимает ЛДПР, добавляет господин Макаркин. «Но отнять 1–2 пункта — это уже много, а ЛДПР — это давний, проверенный, интегрированный партнер власти. Ну и зачем ей конкурент?» — резюмирует политолог.

Григорий Лейба