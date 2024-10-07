Хорошо забытое пенное

В Москве в минувшие выходные прошел учредительный съезд Партии любителей пива. Воссоздать политический проект, почивший в 1990-е без шумных проводов, взялся один из его тогдашних основателей политтехнолог Константин Калачев. Единственное, что омрачило оптимизм организаторов,— это отсутствие в зале представителя Минюста, что может затруднить регистрацию партии.

В своем первом воплощении Партия любителей пива (ПЛП) просуществовала всего четыре года — с 1994-го по 1998-й — и заметных успехов не добилась (см. справку). Однако, объявляя минувшей весной о возрождении проекта, Константин Калачев уверял журналистов, что на этот раз все будет куда серьезнее.

Краткий курс истории Партии любителей пива Досье Партия любителей пива (ПЛП) была основана в декабре 1993 года политтехнологом Константином Калачевым (генеральный секретарь) и юристом Дмитрием Шестаковым (председатель). На учредительном съезде были приняты устав и «Политико-питейно-закусочная декларация», в которой говорилось: «Мы уверены, что Родине будет хорошо тогда, когда у всех в России будет и выпить, и закусить». Основной лозунг был: «Не самая плохая партия! Отличная партия! Партия, отличная от всех!» 9 августа 1994 года ПЛП была зарегистрирована Минюстом РФ. Своей целью партия объявила выражение интересов любителей пива «независимо от их расовой, национальной и религиозной принадлежности». В числе требований ПЛП были снижение налогов на производство пива и акцизов на его ввоз. В партии были образованы «фракции» «любителей светлого пива» и «любителей темного пива», «фракция непьющих», «фракция квасных патриотов» и другие. На выборах в Госдуму в 1995 году ПЛП не прошла пятипроцентный барьер, набрав 0,62% (427 727 голосов). На выборах президента РФ в 1996 году ПЛП поддержала кандидатуру Бориса Ельцина. В 1998 году в Минюст РФ не были поданы документы о перерегистрации, партия была ликвидирована. 8 февраля 2024 года в своем Telegram-канале Константин Калачев заявил о желании возродить ПЛП. В апреле прошло заседание рабочей группы по воссозданию партии. 25 мая Минюст уведомили о начале работы оргкомитета партии.

Первые лица партии встречали делегатов у дверей. Константин Калачев демократично жал руки всем входящим, следуя примеру (по его собственному признанию) то ли монархов Бутана, то ли коллег из Пивной партии Австрии, «пролетевшей» мимо парламента на недавних выборах.

«Все стало предрешено, когда вместо пива на съезде они разлили в пивные кружки воду: так фальшивить нельзя»,— с ходу узрел корень (или дно) австрийских проблем господин Калачев в разговоре с “Ъ”.

Российским пиволюбам, однако, тоже предложили скрасить съездовское утро соком, закусками и свежей «Правдой любителей пива» с сомнительными анекдотами на развороте («Заходит Рабинович в бар…», «Стакан, бутылку пива и засохни!» и т. п.), а пенное отложили до окончания мероприятия. Мысли собравшихся, судя по репликам делегатов у безалкогольных столов, устремились в будущее — к заветным шести вечера.

Съезд, вопреки казенной традиции, открыл не самый возрастной, а самый молодой член партии, примкнувший к ней чуть ли не в день совершеннолетия. После чего организаторы попытались обнаружить в зале приглашенного на съезд, как того требует закон, представителя Минюста. Повисшую в ответ тревожную тишину, как мог, разогнал поддержавший проект предприниматель Сергей Гришин: «Сегодня суббота, и у них наверняка нерабочий день». Он же напомнил соратникам программные тезисы ПЛП: ревизия запретов, поддержка предпринимательства, внимание к точечным запросам избирателей.

О политическом позиционировании более подробно рассказал Константин Калачев. Он указал, что ПЛП — «не оппозиция, а системная альтернатива».

К пиву как к альтернативе пришли, как ни странно, из вполне прагматических соображений, следовало из его слов: «Почему пиво? Есть КПРФ — партия любителей прошлого, "Единая Россия" — партия любителей власти, ЛДПР — партия любителей Жириновского… Пиво намного надежнее! Оно не подведет, потому что вечно». Прежняя ПЛП, по словам политтехнолога, хотя и «была хороша всем», подвела потому, что «слишком ушла в карнавал». Новая, возрожденная партия намерена выйти за эти рамки и побороться за свободный электорат — а это, по оценкам пиволюбов, ни много ни мало 40% россиян, не считающих себя представленными на политической арене. По плечу партийцам и административные барьеры, в том числе регистрация в Минюсте, несмотря на отсутствие представителя ведомства на съезде: «А может, присутствует, но инкогнито… Конечно, мы представим им все протоколы в письменной форме»,— пообещал господин Калачев “Ъ”.

В отсутствие госконтролеров за формальностями организаторы следили особенно внимательно. Решение о создании партии приняли единогласно все 109 делегатов из 50 регионов. С тем же единодушием одобрили и устав, и программу, написанную, по словам господина Калачева, коллективно, «как письмо дяди Федора родителям».

Коллектив, к слову, в ПЛП подобрался неоднородный. Старую гвардию — в лице экс-президента Московской товарной биржи Юрия Милюкова и журналиста, автора нескольких книг о крепких напитках Эркина Тузмухамедова — разбавили бизнесмены, художники, педагоги, юристы. По словам лидера нижегородской ячейки преподавателя Дмитрия Андряшина, столь разносторонних граждан объединяет не столько любовь к пенному, сколько общее желание «побороться за достойную жизнь». Партбилеты к съезду успели получить около 600 человек.

Съезд подытожили, избрав председателем ПЛП Сергея Гришина, а генеральным секретарем Константина Калачева. «Зарегистрируют партию или нет, но мы сегодня показали, что в России есть реальная живая политическая жизнь и запрос на нее»,— отчитался господин Калачев в Telegram.

Григорий Лейба