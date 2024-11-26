Опасные объекты принесли премии

Рост страховых сумм позволил страховщикам увеличить премии по страхованию опасных объектов в Петербурге почти в два раза в первом полугодии 2024 года, но в дальнейшем динамика снизится, считают игроки рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тенденцию по сокращению количества договоров страхования ОПО эксперты объясняют стремлением и практикой владельцев опасных объектов оптимизировать свои затраты путем объединения объектов там, где это возможно по законодательству и правилам Ростехнадзора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Тенденцию по сокращению количества договоров страхования ОПО эксперты объясняют стремлением и практикой владельцев опасных объектов оптимизировать свои затраты путем объединения объектов там, где это возможно по законодательству и правилам Ростехнадзора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Премии страховщиков в сегменте обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в Петербурге в первом полугодии 2024 показали значительный рост — на 47,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 103,6 млн рублей. По данным ЦБ РФ, в первом полугодии было заключено 7822 договора против 7912 в том же периоде прошлого года. В целом по стране премии росли менее быстрыми темпами: плюс 27% к первому полугодию 2023 года, до 1,8 млрд рублей. А количество договоров также несколько снизилось: 145 329 в первом полугодии 2024 года против 148 689 годом ранее.

Рост сборов на рынке по данному виду страхования в 2024 году связан с увеличением страховых сумм в марте 2023 года, что вызвало пропорциональное повышение страховых премий при сохранении значения тарифных ставок, объясняет Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз». Страховые суммы были увеличены в прошлом году впервые с момента создания данного вида страхования, которое существует более 14 лет.

В частности, лимит выплаты по риску «вред жизни» вырос с 2 до 3 млн рублей, по «вреду имуществу физлиц» — с 500 до 750 тыс., а по «вреду имуществу бизнеса» — с 750 тыс. рублей до 1 млн рублей, поясняет директор корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян. Это привело к увеличению размеров страховых сумм, устанавливаемых по договорам ОСОПО и, как результат,— к увеличению сборов.

Соответственно, выросла и средняя премия. Как сообщили в пресс-службе ВСК, средняя премия по договорам страхования ОПО выросла в первом полугодии на 27% (отношение первых полугодий 2023 и 2024 годов по всем регионам), отмечают в пресс-службе ВСК. «Поскольку изменения вступили в силу со второго квартала 2023 года, положительную динамику мы видим и на результатах первого квартала 2024 года»,— комментируют в компании.

Рост премии по Петербургу в среднем произошел с 8,9 до 13,2 тыс. рублей, прокомментировали в пресс-службе компании «Ренессанс-страхование». Рост был неравномерным и произошел не по всем объектам.

Госпожа Уральская добавляет, что по сложившейся практике большинство договоров ОСОПО в Санкт-Петербурге и области заключается в начале года, это также сказывается на растущей динамике первого полугодия.

Рост будет скорректирован

Значительный рост страховых премий в первом полугодии 2024 будет скорректирован по итогам года, считает управляющий директор группы рейтингов страховых компаний рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Компании с рейтингом от НКР занимают значительную долю в этом сегменте: из топ-10 компаний семь имеют такой кредитный рейтинг. «В результате мониторинга отчетности уже по третьему кварталу мы видим коррекцию. Темп роста страховых премий будет в положительной зоне, но его значение может упасть вдвое — до уровня 20–25%»,— указывает он.

Что касается некоторого снижения количества договоров страхования, в Петербург, то, по словам Марины Уральской, это происходит в связи с ведением процедуры перерегистрации, то есть укрупнения объектов. В результате количество объектов, включенных в реестр ОПО или регистр ГТС, сокращается, объясняет госпожа Уральская.

«Небольшие флуктуации в количестве договоров происходят от года к году, и это совершенно нормально: часть объектов выбывает, какие-то объекты укрупняются. В данном случае изменение составляет чуть более 1%, что не является существенным»,— подчеркивает начальник отдела страхования опасных производственных объектов Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование» Алексей Иванов.

Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексей Хуторянский также объясняет тенденцию по сокращению количества договоров стремлением и практикой владельцев опасных объектов оптимизировать свои затраты путем объединения объектов там, где это возможно по законодательству и правилам Ростехнадзора. «В целом разница в количестве заключенных договоров относительно небольшая и вполне может быть вызвана также тем, что некоторые владельцы не успели продлить свои договоры своевременно и сделают это позже, а, возможно, и уже сделали»,— отмечает страховщик.

Количество договоров относительно общей массы сократилось незначительно и с высокой вероятностью является следствием укрупнения объектов в целях экономии, а также естественных процессов у собственников ОПО, связанных с реорганизацией или приостановкой деятельности, согласен директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов.

Суммы нужно повышать

Благодаря увеличению страховых сумм выросли и выплаты петербургских страховщиков. В первом полугодии они выплатили 39,658 млн рублей против 31,678 млн рублей в том же периоде 2023 года. «Рост объема выплат — это в основном результат увеличения страховых сумм и лимитов выплаты на пострадавшего. Выплаты по наиболее крупным авариям (в основном связанным с паводками и гидротехническими сооружениями) пока находятся в стадиях оформления»,— отмечают в пресс-службе СК «Ренессанс-страхование».

Господин Иванов считает, что необходимо и дальше пересматривать страховые суммы, поскольку инфляция влияет на расчет стоимости возмещения. С ним согласен и господин Хуторянский. «Безусловно, инфляция оказывает скрытое влияние на получаемые пострадавшими выплаты — они постепенно становятся недостаточны для полноценного восстановления здоровья, а также поврежденного или уничтоженного имущества. При текущем уровне инфляции проблема недостаточности лимитов снова назреет гораздо быстрее, чем хотелось бы. Мы убеждены, что страховые суммы и лимиты должны регулярно повышаться в соответствии с жизненными реалиями»,— говорит он.

По мнению господина Шарапова, рентабельность ОСОПО для страховых компаний все еще находится в комфортной зоне, хотя НКР отмечает значительный рост убыточности в сегменте по сравнению с прошлым годом. «В таких видах страхования возможны серьезные колебания уровня убыточности за счет последствия крупных аварий или стихийных бедствий. Произошедшее летом 2024 изменение тарифов снизило нижнюю границу тарифа по определенным объектам, что наряду с конкуренцией в сегменте также повлияет на будущую динамику страховых премий»,— указывает эксперт.

В структуре застрахованных по ОСОПО объектов наиболее убыточным сегментом в Санкт-Петербурге остаются тепловые сети, инциденты на которых связаны с большим износом и особенностями технологических процессов, отмечает основатель компании «Offлайн» Никита Сенников. В пресс-службе ВСК добавляют, что среди всех типов объектов ОПО были и остаются самыми убыточными участки трубопроводов теплосети и оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды более 115°C.

Марина Уральская также обращает внимание, что основные убытки по ОСОПО на территории Санкт-Петербурга связаны с авариями тепловых сетей, при этом количество событий увеличивается год к году. Это обусловлено в основном особенностями прокладки тепловых сетей в грунте и их физическим износом.

По словам господина Иванова, Петербург не выделяется убыточностью в сравнении с остальными регионами. Как и везде, основные объекты — связанные с использованием нефти и нефтепродуктов, объекты ВПК. Нередки также аварии кранов и лифтов.

Убыточность объектов ОПО в городе невысокая, соглашаются в «Ренессанс-страховании». В этом году серьезных событий, которые повлекли бы за собой большие выплаты, в городе не было. А в целом по стране основной объем выплат этого года пришелся на последствия повреждений гидротехнических сооружений, паводков, наводнений (максимальный ущерб — из-за прорыва дамбы в Орске), указывают в «Ренессанс-страховании».

Новые тарифы

Центробанк с августа 2024 года установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. Для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, объектов, связанных со взрывчатыми веществами, шахт, скважин, кранов границы тарифного коридора не изменились.

Для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети), нижняя граница тарифа сохранилась на прежнем уровне, а верхняя повысилась на 25%, поясняет Мария Барсова, вице-президент, директор департамента по страхованию имущественных рисков СК «РЕСО-Гарантия»

Большинство страховщиков в связи с новыми тарифами ожидают снижения сборов. Но учитывая, что основная часть договоров заключается в первой половине года, изменения тарифов рынок в полной мере ощутит лишь в первом полугодии 2025 года, говорит господин Иванов.

«Ожидается небольшое снижение сборов, вызванное традиционной игрой на понижение в закупочных процедурах по крупным лотам»,— комментирует господин Павлов. По оценкам господина Хуторянского, это изменение может привести к сокращению рынка ОСОПО на 14%.

Виктория Алейникова