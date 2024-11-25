Россия поучила соседей родину защищать

Новейшие российские практики противодействия иностранному вмешательству в выборы впервые получили международный статус. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ приняла рекомендации по обеспечению электорального суверенитета, предусматривающие комплекс запретов на участие иноагентов в электоральных процессах и другие ограничения «для лиц, имеющих правовую связь с иностранными субъектами». В Центризбиркоме РФ этот факт расценили как еще одну победу «глобального большинства» над «коллективным Западом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко уверена, что российский опыт поможет странам СНГ отразить все попытки внешнего вмешательства в их выборы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко уверена, что российский опыт поможет странам СНГ отразить все попытки внешнего вмешательства в их выборы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рекомендации по обеспечению электорального суверенитета МПА СНГ приняла на пленарном заседании 22 ноября. Они направлены на сближение выборного законодательства государств—членов Содружества, а также на содействие сотрудничеству и обмену лучшими практиками в этой сфере, следует из проекта документа, с которым познакомился “Ъ”. Кроме того, в нем дается определение понятию «электоральный суверенитет»: под ним понимается право государств самостоятельно и независимо проводить выборы.

Попытки иностранного вмешательства в волеизъявление граждан России усиливаются, заявила спикер Совета федерации и председатель совета МПА Валентина Матвиенко, представляя документ. «Можно сказать, речь идет о покушении на электоральный суверенитет нашего государства,— рассуждала она.— В то же время понятие электорального суверенитета в актах Содружества пока не закреплено. Определению его правовых контуров послужит принятие нами, нашей ассамблеей, соответствующего документа» (цитата по «РИА Новости»).

В рекомендациях говорится, что охрана электорального суверенитета должна вестись по двум основным направлениям: обеспечение деятельности в этой сфере госорганов и защита населения от попыток манипулирования общественным сознанием. Соответствующие меры должны приниматься на всех этапах подготовки и проведения электоральных процедур: от принятия законов до подсчета голосов и подведения итогов выборов. Так, отмечается в документе, национальным законодательством может быть установлен принцип недопустимости иностранного участия в избирательных кампаниях, а также общий запрет иностранцам и лицам без гражданства участвовать в любых действиях по подготовке и проведению выборов, за исключением форм, прямо предусмотренных законодательством. Могут быть также предусмотрены «особенности правового статуса лиц, имеющих правовую связь с иностранными субъектами», в том числе особые условия реализации ими избирательных прав — например, запрет на участие в выборах лиц, признанных иностранными агентами, запрет для имеющих иностранное гражданство или вид на жительство другого государства становиться членами избиркомов, запрет кандидатам иметь активы или недвижимость за рубежом.

Также декларируется возможность ограничений на ведение агитации и распространение в соцсетях, блогах и мессенджерах информации, влияющей на выборы и референдумы. Наконец, специальный раздел рекомендаций посвящен правилам поведения для международных наблюдателей. В нем подчеркивается, что им запрещено вмешиваться в выборы и следует воздержаться от высказывания каких-либо предпочтений или оценок по отношению к избиркомам, госорганам, участникам выборов или по каким-либо спорным вопросам, возникающим в ходе кампании.

«До последнего момента не было уверенности, как поведут себя наши партнеры, подвергающиеся сильному давлению наших идеологических оппонентов,— признался “Ъ” член Центризбиркома (ЦИК) РФ Игорь Борисов, принимавший участие в подготовке документа.— Но сейчас, после консенсусной поддержки подготовленных рекомендаций, можно уверенно говорить о закате эры "коллективного Запада" по установлению моноцентричного мира». Он выразил уверенность в том, что первый международный акт по вопросам обеспечения электорального суверенитета государств создаст основу и ориентиры для «глобального большинства» в противостоянии «коллективному Западу». Правда, понятие «иностранный агент» в законодательстве партнеров по МПА СНГ сейчас отсутствует, однако ни у кого из них не вызвал отторжения ни сам термин, ни необходимость принятия соответствующих мер правового регулирования, подчеркнул господин Борисов.

Он также напомнил, что в 2022 году МПА СНГ уже выступала с рекомендациями по противодействию иностранному вмешательству в выборы, в которых были подробно классифицированы все возможные виды такого вмешательства. Однако нынешние рекомендации по обеспечению электорального суверенитета разрабатывались на «новом витке» противостояния и на основе обобщения проявляющихся новых фактов и методов влияния на свободные выборы, отметил член ЦИКа.

Кроме правил борьбы за электоральный суверенитет МПА СНГ утвердила и рекомендации по наблюдению за электронным голосованием. Они предусматривают как возможность дистанционного онлайн-волеизъявления, так и использование «электронного бюллетеня» непосредственно на избирательном участке.

Анастасия Корня