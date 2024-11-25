Бизнес активнее инвестирует в инновации

Крупный и средний бизнес увеличивает затраты на инновационную деятельность, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Так, объем инвестиций компаний на эти цели в 2023 году составил 3,5 трлн руб.— на 23% больше, чем в 2022-м (2,7 трлн руб.). По сравнению с 2019 годом затраты организаций (в постоянных ценах 2010 года) увеличились в 1,2 раза.

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Прежде всего речь идет о закупках машин и оборудования (34,6% расходов на инновации). На втором месте — траты на выполнение исследований и разработок (32,9%). На другие виды инновационной деятельности компании традиционно тратят заметно меньше, однако в 2023 году они существенно увеличили расходы на внедрение новых методов ведения бизнеса, на дизайн, маркетинг и создание бренда, а также на разработку и приобретение софта и баз данных.

Увеличение инвестиций в инновации фиксируется практически во всех отраслях экономики, за исключением сельского хозяйства, затраты в котором сократились на 8,5% по сравнению с 2022 годом, до 48 млрд руб. Максимальный рост по объемам вложений наблюдался в сфере услуг — в 2023 году эти организации инвестировали в инновации 1,8 трлн руб. (рост на 48% в постоянных ценах). Эксперты объясняют такой тренд усилением активности бизнеса на фоне ускорения развития новых технологий из-за ухода зарубежных компаний из РФ.

Лидерами по росту затрат на инновации стали рекламный бизнес и компании, проводящие исследования конъюнктуры рынка (увеличение в 7,2 раза, до 13 млрд руб.). Отрицательную динамику показали организации, занимающиеся профессиональной научной и технической прочей деятельностью (минус 53,5%), а также консультированием по вопросам управления (минус 57,7%). Затраты на разработку и внедрение инноваций в промышленности в 2023 году составили 1,56 трлн руб. (рост на 2%). Положительную динамику в основном продемонстрировали среднетехнологичные сектора, а также производители компьютеров и электроники.

В ИСИЭЗ отмечают, что главным источником финансирования инноваций остаются собственные средства организаций — в 2023 году их доля составила 57,4% в общем объеме затрат. Субсидии федерального бюджета, региональных и местных бюджетов суммарно обеспечили более четверти (28,5%) инновационных расходов бизнеса.

Венера Петрова