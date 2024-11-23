Путин подписал закон о списании долгов участников СВО до 10 млн рублей
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий списать до 10 млн руб. долгов по просроченным кредитам участникам специальной военной операции (СВО). Закон распространяется на мобилизованных, призывников и военных, заключивших контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше года, а также на членов их семей.
Списать можно будет долги по кредитам, взятым до 1 декабря 2024 года, по которым уже начато судебное взыскание или исполнительное производство. Закон также увеличивает срок кредитных каникул. Ранее льготный период, в течение которого заемщики-участники СВО не платили по кредитам, рассчитывался исходя из срока их мобилизации, военного контракта или участия в специальной операции, с добавлением 30 дополнительных дней. Теперь же к этому сроку будут добавляться 180 дней.
Изменения вносятся в закон о кредитных каникулах для участников боевых действий, который был принят в 2022 году. Он устанавливает новые сроки льготного периода. В случае смерти заемщика или присвоения ему статуса инвалида первой группы, его долг будет полностью аннулирован.