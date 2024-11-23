В России уточнили требования к квалифицированным инвесторам

Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий требованиям к квалифицированным инвесторам. Он также расширяет перечень активов, для работы с которыми неквалифицированные инвесторы должны пройти тестирование.

Согласно документу, в отношении физлиц, которые хотят получить статус инвестора, вводятся критерии ученой степени и дохода. Допускается использовать комбинации разных критериев в целях большей привязки системы квалификации к знаниям инвесторов. Законопроект также обязывает уведомлять граждан при получении статуса, что совершение сделок увеличивает риски финансовых потерь.

В перечень финансовых инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, добавляются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Исключение составляют облигации с ипотечным покрытием и облигации, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, все доли в котором принадлежат России, госкорпорации «ВЭБ.РФ» или «Дом.РФ».

Положительный результат тестирования будет действовать в течение пяти лет. Порог, при котором неквалифицированный инвестор может настоять на сделке со сложным финансовым инструментом, повышается со 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В августе стало известно, что брокеры попросили Центробанк отложить ужесточение критериев для признания розничных инвесторов квалифицированными. Они посчитали, что изменения могут навредить восстановлению финансового рынка.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Инвесторам расширят возможности».