Генеральным директором ПАО «Россети Урал» назначен Дмитрий Воденников

Совет директоров ПАО «Россети Урал» назначил Дмитрия Воденникова генеральным директором компании, сообщается на сайте организации. Напомним, предыдущий гендиректор «Россети Урал», Александр Пятигор, возглавлявший компанию более двух лет, в сентябре текущего года был назначен гендиректором «Россети Московский регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стаж работы Дмитрия Воденникова в энергетике составялет 30 лет

Фото: сайт ПАО «Россети Урал» Стаж работы Дмитрия Воденникова в энергетике составялет 30 лет

Фото: сайт ПАО «Россети Урал»

Как указано в сообщении, стаж работы Дмитрия Воденникова в энергетике составляет 30 лет. Он окончил Курганский государственный университет, работал в «Курганэнерго». В дальнейшем — в Магистральных электрических сетях Западной Сибири, в 2015–2017 годах возглавлял другой филиал ПАО «ФСК ЕЭС» (сейчас — ПАО «Россети») — Магистральные электрические сети Сибири. Под его руководством были реализованы крупные проекты, нацеленные на электроснабжение развивающихся промышленных кластеров, укрепление межрегиональных энергетических связей, в том числе между Уралом и Сибирью.

В 2017 году Дмитрий Воденников был назначен заместителем председателя правления — главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС». В 2020 году перешел в ПАО «Россети Московский регион» и стал директором филиала «Московские кабельные сети».

Анастасия Таначева