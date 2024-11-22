Цискаридзе призвал гостеатры сделать билеты доступнее для зрителей

Народный артист Николай Цискаридзе считает, что государственные театры должны изменить свою ценовую политику и сделать билеты на постановки более доступными для граждан. По его словам, из-за текущих цен на билеты «определенная прослойка населения» не может позволить себе поход в театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Цискаридзе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Николай Цискаридзе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Говоря о ценовой политике театров, артист провел аналогию с СССР, в котором минимальная зарплата составляла около 60 руб., а самый дорогой билет в Большой театр стоил 3 руб. 20 коп. «Их достать было невозможно в Советском Союзе. Вы должны были отстоять огромную очередь, иметь каких-то знакомых. Это было всегда. Но вы хотя бы эти два билета могли себе позволить»,— сказал господин Цискаридзе на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что государственные театры существуют за счет налогоплательщиков и «люди уже заплатили свои деньги за то, что эти театры содержатся».

Николай Цискаридзе неоднократно заявлял о недоступности театральных билетов для массового зрителя. В начале ноября он заявлял, что стоимость билета не должна равняться месячному окладу человека. В ответ на это гендиректор Большого театра Валерий Гергиев заявил, что во всем мире билеты продаются по категориям «первый класс», «бизнес-класс», «экономкласс», «эконом-комфорт» и т. д.