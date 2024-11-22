В Свердловской области 1 млрд руб. вложат в открытие завода полиамидной пленки

Завод по производству полиамидных пленок построят в логопарке «Кольцовский» под Екатеринбургом. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, откроет его Федеральная полиамидная компания (ФПК) — дочернее предприятие АО «Уралпластик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, в строительство завода вложат 1 млрд руб. «Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Запуск завода намечен конец 2026 года»,– рассказал господин Третьяков.

Как рассказали в департаменте, ФПК является единственным производителем полиамидных монопленок в России. Компания работает с 1972 года, изначально она занималась производством пленки для ракетных баков.

ФПК выпускает пищевую и техническую пленки. Пищевую пленку используют для упаковки. Техническую пленку применяют в авиа- и судостроении, космической промышленности, медицине и для упаковки токсических и радиационных веществ. Отмечается, что за последние два года объем производства ФПК вырос с 20 до 200 тонн продукции в месяц. «Текущее производство загружено на три месяца вперед. Новый завод позволит увеличить производительность минимум в шесть раз»,— отметили в департаменте.

Валерия Шестопалова