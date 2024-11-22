Депутаты Казгордумы приняли решение о введении туристического налога с 2025 года

Депутаты приняли решение о введении туристического налога в Казани во время заседания XXXIV сессии Казанской городской думы. С докладом о введении нового налога выступил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Ставки налога устанавливаются в соответствии с налоговым кодексом с ежегодным повышением на 1 процентный пункт, начиная с 2025 года, когда ставка составит 1%, и заканчивая 2029 годом с максимальной ставкой в 5%.

Минимальный размер туристического налога составит 100 руб. за сутки. Налогоплательщики, предоставляющие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, исчисляют налог в размере минимального налога.

Ирек Мухаметшин отметил, что на территории Казани налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании. Эти средства размещения должны быть обязательно расположены на территории города и включены в реестр квалифицированных средств размещения.

Подробности читайте в материале «Гость платит дважды».

Влас Северин