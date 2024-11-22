На предприятиях ОМК создано Сообщество активной молодежи

Более 300 сотрудников Объединенной металлургической компании из пяти регионов России вошли в обновленное Сообщество активной молодежи – координационно-совещательного органа, целью которого является поддержка и развитие молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

Фото: АО «ОМК»

В активе сообщества — сотрудники предприятий ОМК из Выксы (Нижегородская область), Белгорода, Челябинска, Альметьевска (Татарстан) и Чусового (Пермский край). Сообщество активной молодежи планирует работу сразу по нескольким направлениям: помощь новым коллегам с адаптацией на предприятиях и поддержка их профессионального роста, реализация волонтерских инициатив, популяризация рабочих специальностей и работа со школьниками и студентами, привлечение коллег к спорту и здоровому образу жизни.

Как отмечают в ОМК, представители сообщества уже приняли участие в форумах различных уровней, включая Молодежный день на ПМЭФ, Всемирный молодежный фестиваль в Сочи и Молодежный форум ОМК.

«В ОМК создают лучшие условия для развития молодых сотрудников — сегодня в нашей компании более 10 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Каждый третий такой специалист получает повышение в течение года после трудоустройства. Помимо карьерных возможностей в ОМК мы создаем активную молодежную среду, в которой можно реализовать свой потенциал, участвовать в решении реальных бизнес-задач компании. Советам молодых металлургов стало тесно в прежних рамках, и теперь — это сообщество активных лидеров с более широкими задачами и амбициозными целями. Уверены, что проекты Сообщества активной молодежи помогут расти и нашим коллегам, и нашей компании», — говорит директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова.

Фото: АО «ОМК»

Материал предоставлен АО «ОМК»