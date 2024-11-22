Налоговая инспекция снова намерена обанкротить «Челябгипромез»

Межрайонная инспекция ФНС №32 по Челябинской области направила в арбитражный суд региона заявление о признании банкротом АО «Челябгипромез». Сумма требований кредитора составляет 8,2 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Информация об том размещена в картотеке арбитражных дел.

В этом году налоговые органы уже пытались обанкротить «Челябгипромез». Заявление с требованием на сумму 9 млн руб. поступило в суд в январе. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре Арбитражный суд Челябинской области признал заявление МИФНС №32 необоснованным. Согласно материалам дела, в ходе рассмотрения дела инспекция снизила сумму требований до 2,6 млн руб. Из этой суммы основной долг составил 1,9 млн руб., при этом минимальный размер учитываемых требований к юридическому лицу при решении вопроса о введении процедуры банкротства должен составлять не менее 2 млн руб.

«Челябгипромез» был создан образован в 1941 году как институт по проектированию промышленных предприятий. В статусе АО работает с 1993 года. Организация проектировала цеха и производства ЧМК, ЧЭМК, Ашинского метзавода, Челябинского трубопрокатного завода, «Уралвагонзавода», НПО «Электромашина», Уфалейского завода металлургического машиностроения. Также компания разрабатывала документацию для реконструкции челябинских очистных сооружений канализации и водоснабжения, коллекторов, водоводов и насосных станций МУП «ПОВВ». В 2023 году «Челябгипромез» стал проектировщиком спортивной школы дзюдо в микрорайоне Чурилово. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2023 года компания получила чистый убыток в размере 7,6 млн руб. после прибыли 29,5 млн в 2022-м, выручка составила 35,6 млн руб. (33 млн).