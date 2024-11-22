На содержание и ремонт нижегородских дорог в 2025 году выделят 5,3 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода в 2025 году намерена потратить 5,3 млрд руб. на содержание и ремонт дорог. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии гордумы по транспорту сообщил, что 2,72 млрд руб. из этой суммы запланировано за счет собственных средств муниципалитета, 2,58 млрд руб. — за счет областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

708 млн руб. в бюджете 2025 года заложили на покупку дорожной техники; 403 млн руб. — на разметку, дорожные знаки и светофоры; 511 млн руб. — на обеспечение транспортной безопасности метрополитена; 85,5 млн руб. — на ремонт сходов в метро.

Еще 58,3 млн руб. закладывают на строительство и реконструкцию дорог и 64,8 млн руб. — на освещение вдоль дорог.

Галина Шамберина