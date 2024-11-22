ФНПР: из-за низких зарплат из ЖКХ уходят кадры

Профсоюз работников жизнеобеспечения предупредил правительство России о критической ситуации с зарплатами в жилищно-коммунальной сфере. В отрасли наблюдается массовый отток кадров, а заработные платы по субъектам РФ на 40–50% ниже средней. Это создает дефицит персонала и угрожает комфорту граждан, сообщила пресс-служба Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по повышению зарплат в сфере ЖКХ. «Ежегодная индексация размера фонда оплаты труда в отрасли ЖКХ должна происходить на индекс, отражающий темп роста оплаты труда, который не может быть меньше темпа роста МРОТ»,— говорится в сообщении.

Для этого профсоюз считает необходимым утверждение МРОТ на предстоящий год до 1 октября, чтобы успеть учесть его при корректировке тарифов ЖКХ. Председатель профсоюза Александр Василевский подчеркнул готовность организации оказывать экспертную поддержку федеральным органам власти.

По данным исследования «Авито Работа», средние зарплаты в сфере жилищно-коммунального хозяйства за последний год увеличились на 13%. С учетом конкуренции за сотрудников управляющие компании вынуждены также предлагать новые льготы.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ — в материале «Дорогая квитанция».