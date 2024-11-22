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Уголовное дело из-за отравления угарным газом возбудили в Кстове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления угарным газом семьи из трех человек в деревне Новоликеево Кстовского округа. По данным регионального СК РФ, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, среди пострадавших один взрослый и двое детей. После осмотра медиками детей госпитализировали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой.

В рамках расследования уголовного дела следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин

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