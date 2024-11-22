УФАС возбудило дело по рекламе магазинов техники Apple в Копейске

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило в Копейске рекламу сети магазинов техники Apple с признаками недостоверности. Возбуждено дело, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

На рекламный баннер в Копейске пожаловался местный житель. Там была следующая информация: «Если iPhone, то Kingstore…гарантия лучшей цены…». Использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «самый», создающих впечатление о превосходстве товара, без указания конкретных параметров сравнения запрещено федеральным законодательством.

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 федерального закона «О рекламе». Этим пунктов признает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 19 декабря.