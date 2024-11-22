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Мэрия Уфы отдаст под застройку участок между Ленина и Крупской

Администрация Уфы заключит договор о комплексном развитии территории в районе улиц Ленина и Крупской. Соответствующее постановление утвердил сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Площадь территории 2,5 га. На ней расположены 18 индивидуальных жилых домов и зданий, а также бани, гаражи и так далее. Все объекты будут снесены. На участках можно будет построить многоэтажные жилые дома с паркингами.

Срок реализации проекта составит семь лет с момента заключения договора. Предельный объем нового жилищного строительства ограничен 49,5 тыс. кв. м.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее мэрия отдала под комплексное развитие квартал, ограниченный улицами Ленина, Пермской и Вокзальной. Право застраивать участок площадью 7,2 га получило ООО «Специализированный застройщик "Цефея"» (Ижевск).

Наталья Балыкова

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