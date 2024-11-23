Реплика не в ту сторону
Научно-фантастический фильм Амира Исаева
В прокате — «Реплика», полнометражный дебют Амира Исаева, известного автора рекламных и музыкальных клипов. Два часа как бы научной фантастики на модную тему искусственного интеллекта нагнали на Михаила Трофименкова тоскливую сонливость.
Лабораторная работа только добавляет фильму скуки
Фото: «Русский Репортаж»
Самое замечательное, что есть в «Реплике»,— это две сексуальные сцены. Спасибо оператору Максиму Смирнову за то, что он пробудил ностальгические воспоминания о псевдогламурном софт-порно, какое снимали в Италии или во Франции лет сорок-пятьдесят тому назад. Такое же не переходящее грани буржуазной пристойности сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье. Выхваченные камерой на крупных планах детали тел. Фальшивые вздохи-стоны. Волосы, прилипшие к вспотевшему в приливе страсти девичьему лбу.
Кстати, о крупных планах, которыми Амир Исаев злоупотребляет. Что в прологе, что в кровожадном финале Антон (Никита Ефремов) и Вера (Софья Лебедева) долго всматриваются друг в друга, выпучив глаза, прежде чем слиться в страстном поцелуе. Единственное отличие наших актеров от, скажем, Лив Ульман или Макса фон Сюдова в фильмах Ингмара Бергмана, столь же злоупотреблявшего крупными планами, в том, что в европейском экзистенциальном кино (а «Реплика» претендует на некую экзистенциальность) по лицам актеров пробегали-проплывали тончайшие оттенки чувств. Наши же звезды, в умелых режиссерских руках способные на многое, в таких блокбастерах, как «Реплика», просто «носят лицо», не заботясь ни о нюансах, ни об эмоциональной достоверности.
Еще одна ассоциация, которую вызывает «Реплика», это советское шестидесятническое кино о молодых ученых. Там тоже в полусекретных лабораториях мигали какие-то кнопки, дребезжали какие-то тревожные сигналы, велись споры о судьбе человечества, которую экранные экспериментаторы могли изменить. Только в тех фильмах герои не несли с экрана столь же многозначительную, сколь и бессмысленную чушь о своей работе.
Короче говоря, братья Давид (Владислав Ценёв) и Антон Воронцовы вкупе с Верой, женой Давида, совершили великий прорыв в области ИИ в рамках проекта «Лем». К чему тут приплели бедного Станислава Лема, польского автора гениальных научно-фантастических романов «Солярис» и «Непобедимый», решительно непонятно. Проект братьев основывается на том, что человеческий мозг состоит из «материальной и функциональной частей». Если воткнуть человеку в голову восемьдесят четыре электрода, то компактный нейрокомпьютер оцифрует его память. Копирование или «перемещение» сознания сделает возможной жизнь после смерти. Ведь «мозг помнит не только воспоминания, но и путь к ним». Процесс эксперимента иллюстрируется мельканием каких-то стрел на экране компьютера да пьяным дрожанием камеры. Однако при демонстрации открытия спонсорам что-то идет не так. Ученые «не рассчитали сечение кабеля», что бы это ни значило.
Стерильный, как все без исключения интерьеры фильма, действие которого происходит непонятно где и непонятно когда, Давид со своим орлиным взором — менеджер. Небритый Антон в свитере — гениальный ученый. Этакие братья Дуровы. Антон влюблен в Веру и создает ее ИИ-двойника, с которым, несмотря на искусственность, вполне можно переспать.
Диалоги реального Антона и виртуальной Веры столь же отточены, как и научные диспуты. «Нам нельзя прикасаться друг к другу». «Я не являюсь частью твоего мира». «Я — проекция твоих воспоминаний». Самые интимные воспоминания Веры, которыми она делится с Антоном, просто оглушают: реплика вспоминает о том, как в детстве мечтала сходить в зал игровых автоматов, насладиться мороженым и попкорном. Стоило ради таких откровений электроды в мозг пихать.
Вокруг ученых вьются зловещие лысые дядьки. Один из них носит фамилию Комнин (Юрий Цурило) — не иначе, потомок византийской императорской династии Комнинов. Несмотря на свою дурную славу и пистолет за пазухой, дядька готов потратить на, казалось бы, провалившийся эксперимент любые деньги. Дело в том, что его ненаглядная двенадцатилетняя Зоя смертельно больна. Только копирование сознания может обеспечить ей невнятное виртуальное бессмертие.
Беда только в том, что где-то на околице сюжета бродит религиозный фанатик Игнат (Иван Альховский), у которого, помимо убежденности в сатанинской природе эксперимента, тоже есть пистолет. Увы, даже его громогласное вторжение в будни лаборатории не очищает «Реплику» от оглушительной скуки.