В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Республике Татарстан объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.

22 ноября ночью и днем и ночью 23 ноября на территории Татарстана прогнозируют сильный южный, юго-западный ветер 15–20 м/с. Ожидается, что завтра с 14:00 до 23:00 местами будет очень сильный ветер до 25 м/с.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, 22 ноября прогнозируют пасмурную и ветреную погоду с мокрым снегом, переходящим в дождь. Температура воздуха днем составит от +1 до +4°.

Сегодня в республике ночью и утром местами прогнозировали туман. Днем в некоторых районах ожидается сильный южный ветер порывами 15–18 м/с.

Диана Соловьёва