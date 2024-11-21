Минфин: прибыль компаний по итогам года составит 53 трлн рублей

Главным источником инвестирования в условиях высокой ключевой ставки становятся собственные ресурсы компаний, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, прибыль компаний по итогам 2024 года увеличится и составит 53 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы знаем, что основные объемы инвестирования осуществляются с использованием собственных ресурсов компаниями... Это основной источник инвестиций»,— сказал господин Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24» (цитата по ТАСС).

Министр посоветовал инвесторам задуматься над покупкой акций «на длинную дистанцию». Он считает, что со снижением инфляции, на которое рассчитывает Центробанк, начнут снижаться процентные ставки, и интерес к акциям вырастет.

Как сообщал «Ъ», правительство добивается от компаний централизованного и полного раскрытия финансовой отчетности. С 2026 года предлагается обязать организации размещать отчетность по МСФО в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности налоговой службы. Сейчас компании размещают такую отчетность в разных источниках и в неполном виде.

Подробности — в материале «Ъ» «МСФО отгрузят налоговикам».