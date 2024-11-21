Ямальские депутаты приняли бюджет региона с дефицитом в 42,3 млрд рублей

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло в первом и окончательном чтении бюджет региона на 2025 год. Документ поддержали 20 парламентариев, один — воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО Фото: Пресс-служба законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО

Как сообщила директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, объем доходов в 2025 году прогнозируется в сумме 342,6 млрд руб. Основными источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций (35%), налог на имущество организаций (35%) и НДФЛ (20%). Крупнейшими налогоплательщиками региона остаются «Газпром», НОВАТЭК, «Роснефть» и «Газпром нефть», на долю которых приходится более 90% поступлений доходов бюджета округа.

Объем расходов регионального бюджета в 2025 году составит 384,9 млрд руб. Из них на здравоохранение планирую направить 74 млрд руб., на образование — 60 млрд руб., на строительный комплекс и жилищную сферу — 48 млрд руб., на социальную защиту населения — 46 млрд руб.,на развитие транспорта — 43 млрд руб. (расходы на дорожную отрасль — 35 млрд руб., субсидирование транспорта — 8 млрд руб.), на энергетику и жилищный комплекс — 34 млрд руб., на культуру — 15 млрд руб., на спорт — 11 млрд руб.

Дефицит бюджета ЯНАО составит 42,3 млрд руб. «Представленный бюджет Ямала сформирован с дефицитом, но он сбалансирован и устойчив. Государственный долг находится на экономически безопасном уровне»,— сказала Альбина Свинцова. Как следует из проекта закона, верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года установлен в размере 33,7 млрд руб. По данным Минфина РФ, задолженность ЯНАО на 1 ноября 2024 года составляет 5,5 млрд руб.

«Несмотря на серьезные геополитические вызовы и все финансовые штормы, которые продолжают нас испытывать на прочность, ответственно заявляю, что мы готовы к очередным испытаниям»,— заверила госпожа Свинцова.

Напомним, в 2023 заксобрание ЯНАО приняло закон о бюджете региона на 2024 год. Прогноз доходов составил 342,6 млрд руб., расходов — 389,6 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 47 млрд руб.

Василий Алексеев