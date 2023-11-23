Ямальские депутаты приняли бюджет региона с дефицитом в 47 млрд рублей

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло в первом и окончательном чтении бюджет региона на 2024 год. Документ поддержали 21 парламентарий, один депутат воздержался.

Как сообщила директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, объем доходов в 2024 году прогнозируется в сумме 342,6 млрд руб. Основными источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций (132,2 млрд руб.), налог на имущество организаций (117,7 млрд руб.) и НДФЛ (56,3 млрд руб.). Крупнейшими налогоплательщиками региона остаются «Газпром», НОВАТЭК, «Газпром нефть», «Роснефть», на долю которых приходится 92% поступлений доходов бюджета округа.

Объем расходов регионального бюджета в 2024 году составит 389,6 млрд рублей. Из них на здравоохранение планирую направить 67 млрд руб., на образование — 57 млрд руб., на культуру — 14 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 12 млрд руб.

Напомним, в 2022 заксобрание ЯНАО приняло закон о бюджете региона на 2023 год. Прогноз доходов составил 282,5 млрд руб., расходов — 333,8 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 51,3 млрд руб.

Василий Алексеев

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