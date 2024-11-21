Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе за $6,2 млн

Произведение под названием «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана продали на торгах аукционного дома Sotheby's за $6,24 млн. Произведение представляет собой банан, приклеенный к стене серым скотчем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Комедиант» Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Следующая фотография 1 / 2 «Комедиант» Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

По данным Sotheby's, банан подвешивают ровно в 160 см от пола. Предварительная стоимость лота оценивалась от $1 млн до $1,5 млн. Торги продлились более шести минут. Его выкупил китайский криптобизнесмен и основатель криптоплатформы TRON Джастин Сан. Он пообещал, что в ближайшие дни съест банан.

В 2019 году два экземпляра произведения были проданы за $120 тыс.

Джастин Сан известен тем, что получил стипендию на обучение от Джека Ма (Alibaba Group) и три года подряд попадал в рейтинг «30 under 30» китайского Forbes. В 2019 году он за $4,5 млн купил на аукционе обед с Уорреном Баффетом, но потом отказался от него.