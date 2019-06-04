Уоррена Баффетта постараются обратить в криптоверу

$4,5 млн за возможность отведать стейки в обществе Уоррена Баффетта: бизнесмен из Китая заплатил рекордную сумму за обед с легендой Уолл-стрит. Во время трапезы он намерен кардинально поменять мнение финансиста о криптовалюте. Тот известен своей огромной нелюбовью к цифровым деньгам. Удастся ли переубедить бизнесмена? Разбирались Андрей Загорский и Анастасия Ройзман.

Пять дней, сотни ставок и рекордная цифра. На этот раз шанс отобедать с богатейшим человеком в мире, знаменитым оракулом из Омахи получил 28-летний основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. Его криптовалюта входит в десятку крупнейших в мире с капитализацией в $2,5 млрд. В компании еще семерых друзей он отправится в любимый стейкхаус американского инвестора Smith&Wollensky, который славится своими мясными блюдами и отменными коктейлями. Обычно такие встречи длятся около 3 часов. По условиям аукциона, победитель может задавать Баффетту любые вопросы. Его запрещено спрашивать только про будущие инвестиции.

В этот раз разговор может подпортить аппетит финансисту, так как речь пойдет о криптовалюте, которую он буквально не переваривает и называет не иначе как «мыльным пузырем, миражом и крысиным ядом, возведенным в квадрат». Баффетт неоднократно заявлял, что цифровые деньги используют только шарлатаны: «Биткоины ничего не делают, просто находятся на счету. Они ничего не производят, скажем так, “не говорят” с инвестором. Для меня это как морская ракушка, это не инвестиция, а инструмент для азартных игр. И люди могут потерять деньги из-за падения стоимости или из-за какого-то онлайн-мошенничества. Они могут вдруг взять и исчезнуть. Здесь очень много рисков».

За время обеда Джастин Сан надеется поменять точку зрения финансиста. По его словам, даже столь успешный человек может «упустить волну». Он напомнил, что Баффетт ранее допускал ошибки и затем признавал их. Так было, к примеру, с компанией Heinz, за акции которой тот переплатил, и с Amazon, которую он, наоборот, когда-то недооценил. Надеяться на то, что после обеда Баффетт закупится криптовалютой не стоит, уверен эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский: «Баффетт очень специфическая личность. Он довольно сложно интервьюируемый в том плане, что он говорит короткими фразами, весьма не склонен вести глубокие философские беседы, которые обычно подразумевают люди, желающие встретиться с ним. Им же не нужны рекомендации, что завтра купить или что продать. Насколько я читал отзывы после этого обеда, многие, конечно, разочарованы. Джастин Сан будет пытаться ему насадить какие-то свои взгляды на инвестиционные продукты. Скорее всего, у него из этого ничего не выйдет».

Уоррен Баффетт почти 20 лет подряд проводит аукцион на право пообедать с ним. Сам он от этой акции богаче не становится: все вырученные средства идут на благотворительность, зато инвестор получает удовольствие. Ранее он рассказывал, что благодаря таким обедам встретил много прекрасных людей, некоторые даже стали его друзьями, а один — подчиненным. Кроме того, он съел десяток отменных стейков, так что «жаловаться ему не на что».

За историю аукциона были те, кто выигрывал обед с Уорреном Баффеттом дважды. А один бизнесмен по итогам встречи даже написал книгу про то, как разговоры со знаменитым миллиардером повлияли на его карьеру.