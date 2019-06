Уоррена Баффетта постараются обратить в криптоверу

$4,5 млн за возможность отведать стейки в обществе Уоррена Баффетта: бизнесмен из Китая заплатил рекордную сумму за обед с легендой Уолл-стрит. Во время трапезы он намерен кардинально поменять мнение финансиста о криптовалюте. Тот известен своей огромной нелюбовью к цифровым деньгам. Удастся ли переубедить бизнесмена? Разбирались Андрей Загорский и Анастасия Ройзман.

Пять дней, сотни ставок и рекордная цифра. На этот раз шанс отобедать с богатейшим человеком в мире, знаменитым оракулом из Омахи получил 28-летний основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан. Его криптовалюта входит в десятку крупнейших в мире с капитализацией в $2,5 млрд. В компании еще семерых друзей он отправится в любимый стейкхаус американского инвестора Smith&Wollensky, который славится своими мясными блюдами и отменными коктейлями. Обычно такие встречи длятся около 3 часов. По условиям аукциона, победитель может задавать Баффетту любые вопросы. Его запрещено спрашивать только про будущие инвестиции.

I officially announce I’ve won the record-setting 20th-anniversary charity lunch hosted by @WarrenBuffett. I’ll also invite #blockchain industry leaders to meet with a titan of investment. I hope this benefits everyone. #TRON #TRX #BTT #BitTorrent pic.twitter.com/EMZ4TMhgpR