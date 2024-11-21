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Конкурсный управляющий отказался банкротить компанию челябинского экс-депутата

Конкурсный управляющий Денис Малеванный подал ходатайство в отказе от иска к компании бывшего депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока «Стратум». Ранее он хотел признать организацию несостоятельной из-за долга в 8,6 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Причина, по которой господин Малеванный отозвал иск, неизвестна.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Андрея Пязока в 2021 году приговорили к двум годам колонии-поселения за махинации со средствами дольщиков жилых домов челябинского микрорайона «Чурилово Lake City». Его сообщник, гендиректор этой организации Сергей Вегельман, получил полтора года лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении. Суд установил, что осужденные в течение 2014-2017 годов направили более 617 млн. руб. средств 1,5 тыс. участников долевого строительства на иные цели, в связи с чем не смогли сдать дома в указанные сроки. В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых на 54 млн руб. и возмещен ущерб потерпевшим на сумму более 197 млн руб. В 2018 году «Речелстрой» признали банкротом. Требования к должнику предъявили более 30 организаций и около тысячи участников долевого строительства.

Виталина Ярховска

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