Биткойн обновил исторический максимум и почти достиг $95 тыс.

Стоимость биткойна сегодня, 21 ноября, показала новый рекорд, почти достигнув $95 тыс., согласно данным торговых площадок. AFP пишет, что он растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования криптовалюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На бирже Binance, крупнейшей по объему криптовалютных сделок, цена биткойна выросла на 2,95% за сутки и достигла $94 857. Сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам, сообщает об удорожании биткойна на 2,99% — до $94 785.

Подробнее об экономических ожиданиях после выборов в США — в материале «Ъ» «Трамп придет, капитал уведет».