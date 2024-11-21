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Коммерсантъ FM
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Биткойн обновил исторический максимум и почти достиг $95 тыс.

Стоимость биткойна сегодня, 21 ноября, показала новый рекорд, почти достигнув $95 тыс., согласно данным торговых площадок. AFP пишет, что он растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования криптовалюты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На бирже Binance, крупнейшей по объему криптовалютных сделок, цена биткойна выросла на 2,95% за сутки и достигла $94 857. Сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам, сообщает об удорожании биткойна на 2,99% — до $94 785.

Подробнее об экономических ожиданиях после выборов в США — в материале «Ъ» «Трамп придет, капитал уведет».

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