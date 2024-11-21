Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На картель с автоматом

Искусственный интеллект обучили выявлять сговор на госторгах

В Высшей школе экономики представили модель машинного обучения для выявления картелей на госторгах. Она смогла предсказать признаки сговора их участников с точностью более 90%. Внедрение автоматизированных решений в антимонопольный контроль потенциально способно повысить его эффективность и сократить потери бюджета из-за неконкурентного поведения недобросовестного бизнеса, однако это предъявляет повышенные требования к работе ФАС по формированию правоприменительной практики, которая снизит риски наказания добросовестных поставщиков. В службе предлагаемые автоматизированные решения воспринимают как вспомогательные — решения о наличии нарушений в соответствии с законодательством принимаются соответствующими комиссиями.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В работе «Идентификация картелей на электронных аукционах госзакупок» эксперты Высшей школы экономики представили потенциал автоматизации процесса выявления картельных сговоров на торгах с помощью искусственного интеллекта. Действующая система антимонопольного контроля испытывает сложности из-за масштабов рынка госзаказа: в 2023 году заказчики заключили 2,4 млн контрактов на 10,6 трлн руб.

Возможность автоматизации контрольных функций появилась благодаря мерам Минфина и Федерального казначейства по цифровизации этой сферы.

Автор исследования, аспирант ВШЭ Константин Ефимов создал модель, которая с точностью до 91% может предсказать признаки сговора на торгах. Для обучения модели использовались данные о 89 тыс. аукционах госкомпаний (по 223-ФЗ) в период с 2016 по 2020 год, а также информация о более чем 1,1 тыс. решений ФАС по делам о картелях. После сопоставления 89 тыс. аукционов и текстов дел было обнаружено 20 аукционов с доказанным наличием картелей, еще 20 примеров «честных» аукционов были выбраны случайно (проблема малой выборки компенсирована разделением ее на тренировочную и тестовую для валидации результатов). Модель анализировала показатели ставок, времени их подачи и уровня снижения цены. По результатам анализа 40 аукционов выяснилось, что модель можно применять сразу после окончания аукциона — она опирается преимущественно на поведение участников на этапе первых ставок. При этом модель выявила антиконкурентное поведение даже при резком снижении начальной цены контракта (сразу на 81%). Обычно это расценивается как признак конкурентной борьбы, но речь в данном случае идет о стратегии «таран», при которой добросовестные участники торгов утрачивают экономический интерес в торгах из-за демпинга (это подтвердило расследование антимонопольных органов).

Как ФАС предлагает определять ценовые сговоры в госторгах в автоматическом режиме

Предполагается, что внедрение автоматизированного анализа закупок может существенно упростить выявление нарушений. Однако есть и риски: участники торгов могут менять стратегии поведения, чтобы имитировать поведение «честных» фирм и обмануть алгоритм. Проблема, по утверждению автора, решается добавлением в модель дополнительных параметров — например, времени подачи ставки.

Отметим, что автоматизация процесса выявления картелей содержит риски и для добросовестного бизнеса и зависит от качества данных для обучения модели.

В ФАС “Ъ” сообщили, что поддерживают развитие информационных технологий — сейчас служба работает над разработкой информсистемы «Антикартель». Вторая очередь проекта предполагает функционал аналитики с применением машинного обучения и искусственного интеллекта. «Внедрение таких инструментов предназначено для выявления рисковых сценариев, которые свидетельствуют о наличии возможных признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений, что не предполагает автоматического принятия решений о нарушениях»,— добавляют в ФАС. В ведомстве объясняют, что решения о наличии нарушений антимонопольного законодательства принимаются на основе совокупности фактов и доказательств и рассматриваются комиссиями в рамках соответствующих антимонопольных дел — это регламентировано действующим законодательством.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...