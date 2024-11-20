Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о планах использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. Господин Силуанов заявил, что Россия примет ответные меры после реализации недружественных действий со стороны западных стран.
Антон Силуанов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут иcпользоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов»,— сказал господин Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).
24 октября господин Силуанов заявлял, что Россия ответит зеркально в случае, если страны Запада начали использовать доходы от замороженных российских активов. Тогда он отмечал, что доходы от средств юрлиц из «недружественных стран» будут направлять на нужды экономики и субъектов России. В июне страны G7 договорились о выделении кредита Украине на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Все транши в рамках кредита должны перевести до конца 2027 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет.