Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о планах использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. Господин Силуанов заявил, что Россия примет ответные меры после реализации недружественных действий со стороны западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут иcпользоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов»,— сказал господин Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).

24 октября господин Силуанов заявлял, что Россия ответит зеркально в случае, если страны Запада начали использовать доходы от замороженных российских активов. Тогда он отмечал, что доходы от средств юрлиц из «недружественных стран» будут направлять на нужды экономики и субъектов России. В июне страны G7 договорились о выделении кредита Украине на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Все транши в рамках кредита должны перевести до конца 2027 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет.