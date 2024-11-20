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Коммерсантъ FM
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Соискатели диктуют условия

Какие отрасли являются наиболее привлекательными для трудоустройства

Нефтегаз и IT — такие отрасли россияне посчитали самыми перспективными для трудоустройства. Каждую из них выбрали почти четверть опрошенных компанией «Ренессанс страхование» и сервисом «Зарплата.ру». Также среди самых популярных сфер: госсектор, строительство и логистика. Большинство соискателей предпочитают работать в крупном частном бизнесе, такой ответ дали 40% респондентов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наряду с опытными сотрудниками, работодатели готовы нанимать на особых условиях молодых кандидатов, отмечает партнер компании FutureToday Денис Каминский: «В целом достаточно здравый выбор. Действительно, IT по-прежнему важная сфера, нефтегазовая отрасль дает большую долю ВВП, производство — это тоже важная составляющая. Охотнее всего нанимают людей с опытом и за разумные деньги.

Что мешает роботизации производства в РФ

Компаниям нужны люди, которых почти не нужно обучать, но таких кандидатов становится все меньше, поэтому компании начинают приспосабливаться. С одной стороны, они берут молодых специалистов, это касается и недавних выпускников вузов, и тех студентов, которые сочетают учебу и работу, и даже в активизировался найм несовершеннолетних. Параллельно происходит и увеличение найма более взрослых специалистов. Помимо обычных вакансий, есть два стандартных инструмента: это стажерские программы и лидерские программы. Если брать стажерские программы, то медиана стартовой зарплаты — 50-60 тыс. руб. Если говорить про лидерские программы, они предполагают развитие руководящего состава, там медиана — 90-100 тыс. руб.».

По статистике компании RealHR, на одну вакансию IT-специалиста претендуют порядка пяти кандидатов. Это все позиции от джунов до сеньоров, при этом треть разработчиков не задерживаются на одном месте дольше двух лет. А примерно каждый десятый меняет работодателя раз в пять лет. Руководители стали чаще возвращать сотрудников в офисы, но соискатели на это уже не готовы, считает гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. По ее словам, другая проблема — это неоправданные зарплатные ожидания:

«Традиционно не хватает IT-специалистов, так как эта отрасль активно развивается, многие бизнесы просто автоматизируются, поэтому идет большой спрос на айтишников среднего и высшего звена. Здесь уровень зарплаты может начинаться даже у молодых специалистов от 250 тыс. руб. и доходить до 2 млн руб. для топ-менеджеров. Еще один момент: все-таки эта отрасль в основном мужская, и мы видим перераспределение сотрудников, кто-то ушел в военно-промышленный комплекс.

Почему важно менять специализацию после 45 лет

Не хватает специалистов и в строительной отрасли: Москва и регионы активно застраиваются. Также очень активно развивается сельскохозяйственный бизнес, здесь вообще нет специалистов среднего звена в узких компетенциях: агрономы, технологи. Соответственно, зарплата может быть и от 500 тыс. руб. Если раньше зарплаты раз в год повышали, обычно на уровень инфляции, и, может быть, было повышение каким-то бонусом, то сейчас уровень зарплат пришлось за год где-то три раза пересматривать, потому что рынок зарплат растет, и сохраняется инфляция. Кандидатам сейчас важна зарплата где-то на 30% больше, чем предлагается, и гибкий график работы, а работодатели не готовы к этому, плюс сейчас очень много работодателей хотят, чтобы сотрудники работали в офисе. Мы оказались в точке недоговоренности между зарплатами и условиями, а точку сближения, я думаю, мы увидим к весне».

По данным Superjob, в новом году две трети россиян ожидают повышения зарплат. Женщины рассчитывают на индексацию чаще мужчин. Также примерно треть опрошенных хотели бы в 2025-м карьерного роста или стабильности, 14% респондентов отметили, что мечтают о снижении нагрузки. Ничего от работы не ждут 6% сотрудников.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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