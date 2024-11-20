Fashion Rebels представил новогоднюю коллекцию

Российский бренд женской одежды Fashion Rebels выпустил новогоднюю коллекцию «Легенды о райских птицах». Дизайнеры объединили привычную лаконичность силуэтов с элегантной избыточностью, навеянной образами райских птиц. Так, в коллекции можно найти смокинги, платья из матовой «строгой» ткани, атласные наряды, блестящие юбки, шорты и платья из пайеток. Всем, кто любит практичность, предлагается перенести часть коллекции из ярких праздников в повседневную жизнь. Например, юбку в пайетках можно сочетать с однотонной рубашкой и плотными колготками, а классические брюки от вечернего смокинга скомбинировать с трикотажем или базовым жакетом. Площадкой для съемок кампейна коллекции послужило пространство легендарных Сандуновских бань, памятника архитектуры в стиле бозар — образы райских птиц появляются у знаменитого бассейна, украсившего многие отечественные киноленты.

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