Игры на воздушных линиях

Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС) обвинила ПАО «Россети Урал» в несправедливом установлении тарифов на пользование опорами воздушными линиями (ВЛ). По ее данным, региональные операторы арендуют имущество энергетиков по стоимости, которая в разы превышает цену, установленную для ПАО «Ростелеком». В связи с этим УралАОС намерена подать жалобу в управление ФАС по Свердловской области. В «Россети Урал» назвали информацию не соответствующей действительности и заверили, что тарифы «являются едиными для всех пользователей инфраструктуры».



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Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС) намерена обратиться в начале 2025 года в УФАС по Свердловской области с просьбой проверить условия установления тарифов на использование инфраструктуры «Россети Урал» для разных операторов связи.

Как пояснили в УралАОС, они выявили «серьезную разницу в стоимости пользования опорами воздушных линий (ВЛ) электропередачи для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)».

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в 2017 году между ПАО «Россети Урал» (на тот момент — ОАО «МРСК Урала») и ПАО «Ростелеком» был заключен договор пользования ВЛ на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края сроком до 1 июля 2024 года с возможностью пролонгации на 10 лет неограниченное количество раз. Как указано в приложениях к договору, стоимость размещения ВОЛС на одном километре с учетом НДС составляет 2,36 тыс. руб. в год.

«Давайте подсчитаем: 2,36 тыс. руб. в год — это 196,6 руб. в месяц. В среднем на 1 км ВЛ — 20 опор. Получается, что плата за одну опору в месяц составляла 9,83 руб. Другие операторы связи в то же самое время платили по 60-70 руб. за одну опору в месяц»,— рассказала президент УралАОС Ольга Шахметова.

УралАОС объединяет 14 региональных операторов. Среди них — «Инсис», «Интерсвязь-Урал», «Цифровые сети Урала», «Конвекс-Каменск» и другие. Количество пользователей у операторов, являющихся членами УралАОС, превышает 10 тыс. домохозяйств.

В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Шахметова отметила, что тема разницы в тарифах для региональных операторов связи и «Ростелекома» «актуальна уже много лет». Она подчеркнула, что региональные операторы арендуют у «Ростелекома» опоры ВЛ «точечно, когда нет другого выхода на местности».

В ПАО «Россети Урала» пояснили, что тарифы на доступ к инфраструктуре для размещения ВОЛС устанавливаются на том уровне, который должен обеспечивать возмещение расходов и получение прибыли владельцам инфраструктуры.

«Цены на предоставление доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи установлены ПАО "Россети Урал" на основании методических рекомендаций по формированию цены на предоставление доступа сторонним лицам к ВЛ для размещения ВОЛС. Тарифы являются едиными для всех пользователей инфраструктуры, в том числе для ПАО "Ростелеком"»,— подчеркнули в пресс-службе компании, добавив, что доводы УралАОС, «в частности, о завышении расценок, не соответствуют действительности».

В «Россети Урал» добавили, что в состав УралАОС входят «партнеры, которые и по сей день самовольно и несанкционированно продолжают размещать ВОЛС на объектах "Россети Урал", всеми способами уклоняясь от цивилизованного урегулирования данных вопросов в правовой плоскости».

В УФАС по Свердловской области и ПАО «Ростелеком» получить комментарий оперативно не удалось.

Ранее интернет-провайдеры обвинили «Россети Урал» в демонтаже ВОЛСов на территории Свердловской области. По оценкам УралАОС, убытки каждой компании от этого составят около 150–300 тыс. руб. В «Россети Урал» поясняли, что в регионах присутствия выявлено более 500 тыс. опор с ВОЛС, из которых легализовано 64% точек их размещения. Сейчас в работе по демонтажу остается во всех регионах присутствия порядка 170 тыс. опор ЛЭП, где размещены ВОЛС уклоняющихся от своих обязательств провайдеров.

Подобная история случилась в Екатеринбурге в 2011 году, когда городские власти выпустили постановление, согласно которому ВОЛС должны были демонтировать с опор наружного освещения и контактной сети и разместить их в подземных канализациях к 2016 году. Позже УФАС признало, что постановление мэрии ограничивает конкуренцию и замедляет развитие телекоммуникационного рынка. В декабре 2013 года телекоммуникационные компании получили предписание от ТТУ с требованием убрать ВОЛС со столбов на центральных улицах Екатеринбурга в кабельную канализацию до 1 января 2014 года.

При этом с 2014 года оператор «Ростелеком» предлагал провайдерам перенести свои сети в кабельную канализацию по специальным льготным тарифам. Сообщалось, что стоимость аренды не превышала средней стоимости размещения на опорах Горсвета и ТТУ.

В 2016 году администрация Екатеринбурга установила тариф в размере более 1,6 тыс. руб. за пользование одной опорой контактной сети внутри квадрата Московская — Челюскинцев — Восточная — Фурманова. В итоге тарифы на размещение линий связи на столбах выросли в десять раз.

Анастасия Таначева