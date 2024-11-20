Главу СК РФ заинтересовало травмирование двух пенсионеров в автобусе в Йошкар-Оле
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Йошкар-Оле. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
В СМИ сообщалось, что в ноябре в Йошкар-Оле водитель автобуса, следуя по маршруту на Ленинском проспекте, резко затормозил. В результате два пожилых пассажира упали и получили травмы. Пенсионерам понадобилась медицинская помощь. В СУ СК России по Марий Эл по данному факту организовали процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по республике Александру Рычкову доложить о ее результатах.
Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.