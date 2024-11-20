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В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Бирским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту аварии с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии. Авария произошла сегодня утром на 34 км дороги Уфа — Янаул: рейсовый автобус с 16 пассажирами улетел и опрокинулся в кювет.

«По результатам расследования действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам безопасности»,— говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, водитель при обгоне выехал на встречную полосу и не справился с управлением транспортным средством. В ДТП пострадали несколько пассажиров, получившие различные травмы. После осмотра в больнице их отправили на амбулаторное лечение.

Венера Хисамова

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