«Красивым женщинам сложно в кино»

В среду в Доме кино прощались с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. Собравшиеся вспоминали ее как очень красивую женщину и признавали, что «красота — это тоже талант». Знавшие ее уверяли, что все мужчины при встрече «старались выпрямить спины». А самые близкие добавляли: хотя она бесконечно смеялась, у нее на душе часто было одиноко и грустно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Гражданская панихида была назначена на одиннадцать утра. Все желающие проститься могли пройти в Белый зал, где на сцене стоял гроб с телом актрисы, и занять свободные места.

Светлана Светличная — советская и российская киноактриса. В 1963 году окончила ВГИК, курс Михаила Ромма. Еще во время учебы дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Широкой публике актриса стала известна по роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» со знаменитой фразой «Не виноватая я! Он сам пришел». Сыграла главную роль в фильме Эдмонда Кеосаяна «Стряпуха», а также целый ряд эпизодических — в фильмах «Мне 20 лет» Марлена Хуциева, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. После распада СССР участвовала в кинофестивалях, но почти не снималась. Актриса умерла после продолжительной болезни 16 ноября в московском хосписе в возрасте 84 лет.

Пока зал наполнялся, распорядители завершали траурные приготовления. «Людмила Ивановна, получили ваш венок, уже на сцене, спасибо вам огромное, уже стоит. Кто говорит? Это из Гильдии актеров, ну вы меня не помните, наверное, но мы знакомы»,— довольно громко говорила одна из организаторов по телефону. «Людмила Хитяева (народная артистка РСФСР.— “Ъ”) позвонила, сама прийти не смогла, ей же уже 94 года, но венок прислала»,— как бы извиняясь, объяснила дама собравшимся, закончив разговор.

Когда зал заполнился, ведущая траурной церемонии директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина начала «с самой главной телеграммы» — от Владимира Путина. В ней президент заметил, что «искренние и обаятельные героини (Светланы Светличной.— “Ъ”) обогатили российский кинематограф» и поэтому память о ней сохранится в «сердцах зрителей и лично в моем сердце». Свои соболезнования выразил и премьер-министр Михаил Мишустин, заметивший, что актриса была «невероятно талантливой и щедро дарила душевное тепло окружающим». Глава Минкульта Ольга Любимова отметила, что роли актрисы «зашиты в наш культурный код».

От себя Валерия Гущина добавила, что госпожа Светличная всегда «очень бережно относилась к статусу своей профессии» — ее невозможно было встретить неопрятной.

Госпожа Гущина вспомнила и любимую присказку актрисы: «Светочка Светличная — девочка отличная». Фраза использовалась в качестве решающего аргумента в любом споре.

«Красота — тоже талант»,— рассуждал на церемонии актер Борис Токарев и добавлял, что госпожа Светличная была именно киноактрисой (а не театральной) и «за эту преданность ее очень любила камера». Народный артист России Валерий Баринов вспоминал, что от «Светланы Афанасьевны исходил запах женщины», поэтому все мужчины старались выпрямить спины, чтобы понравиться ей. «Кому, как не Светлане Светличной, говорить именно "светлая память"»,— с грустью заключил господин Баринов.

Актер Александр Панкратов-Черный долго вычислял, сколь долго был знаком с госпожой Светличной, но так и не смог: «Слишком много лет прошло. И все эти года она бесконечно смеялась, хотя на душе ей часто было одиноко и грустно». «На самом деле она была именно народной, а не заслуженной артисткой — потому что ее обожали зрители и готовы были слушать со сцены любые ее слова»,— уверял он собравшихся.

На этом ведущая с сожалением отметила, что поток известных личностей, желающих высказаться, закончился. «Да ее же ровесники все уже давно ушли, а молодежь что…» — прошептал пожилой мужчина в зале. Но тут на сцену решили выйти и представители молодежи.

«Сейчас выступит актриса, узнала вот только, что такая есть, Калашникова, имя только не помню — Ольга?» — объявила госпожа Гущина, пока к микрофону выходила модель и телеведущая: «Анна»,— поправила она. «Совсем не собиралась брать слово, но Светлана Афанасьевна давала мне так много советов на жизненном пути,— начала госпожа Калашникова.— Она объясняла мне на собственном опыте, что красивым женщинам сложно в кино, но надо не сдаваться и быть выше любых сплетен».

Затем Анна Калашникова уверенно заявила, что госпожу Светличную «постоянно задвигали в кино именно из-за ее красоты», а перед тем, как возложить охапку белых роз к гробу, пояснила: «От секс-символа секс-символу».

Не обращать внимания на «злые языки», как выяснилось, советовала Светлана Светличная и модели Алене Кравец, еще одной длинноволосой блондинке, внезапно решившей взять слово. «Она постоянно замечала, что мне будет сложно, потому что про ярких и красивых женщин всегда много сплетен,— вспоминала выступающая.— А вообще, она благословила меня на творчество». «В благодарность» госпожа Кравец пообещала «исполнить в своем клипе роль Светланы Светличной». Пока Алена Кравец делилась этими планами, люди в зале наперебой пытались выяснить у операторов и фотографов в проходах, «кто эта женщина», но те лишь пожимали плечами.

В завершение церемонии на большом экране на сцене возникла сама Светлана Светличная: Гильдия актеров кино подготовила мини-фильм из вырезок с ее самыми заметными ролями. После этого все, кто хотел, смогли подняться к гробу, чтобы попрощаться с госпожой Светличной. И тут у сцены началось настоящее столпотворение, рассеивать которое взялись нескольких распорядителей.

«Как-то все сумбурно,— с досадой заметил мужчина в толпе на выходе из зала.— И, как бы это банально ни звучало, от своей красоты она только страдала — не любили ее за это коллеги». «Да ведь и зрители ее все-таки любили не за красоту, а за талант»,— поправил его другой.

Когда гроб с телом актрисы вынесли из зала, собравшиеся перекрыли узкую улицу, не давая проехать машинам. Раздались бурные аплодисменты, не стихавшие несколько минут. «Теперь как-то грустнее будет смотреть "Бриллиантовую руку"»,— сказал кто-то в толпе, когда катафалк скрылся из виду. Через несколько часов Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова