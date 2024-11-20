В Ярославле перенесли сроки перевода спецсчетов в общий котел

В Ярославле домам, которые накапливают деньги на капитальный ремонт на специальных счетах, дали срок до 30 апреля для проведения общих собраний, чтобы избежать перевода средств в общий котел. Об этом заместитель мэра Николай Степанов сказал 20 ноября на совещании, которое провел уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров в Штабе общественной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия города предупредила управляющие компании о том, что средства спецсчетов будут переведены в общий котел в тех домах, где жители не соблюли сроки ремонта по региональной программе. Одновременно жителям предлагалось провести общие собрания и перенести сроки ремонта, в этом случае спецсчета можно сохранить. Однако на проведения таких собраний отводилось лишь около 2 месяцев — до 1 декабря. Мэрия ссылалась на аналогичное требование министерства ЖКХ региона.

«Мы направили в министерство письмо о том, чтобы продлить этот срок до 30 апреля. Мы не будем никого на уши ставить, даже если нас не услышат, мы пока не собираемся принимать решение о переводе спецсчетов. Поэтому до 30 апреля, я думаю, что всем собственникам будет достаточно времени провести эти собрания и принять решения»,— сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

С позицией о продлении сроков проведения собраний согласился и директор регионального фонда Алексей Рябченков. Он пояснил, что фонд и министерство не преследуют цели пополнения общего котла за счет спецсчетов. Однако несоответствие фактического ремонта по спецсчетам региональной программе приводит к значительному невыполнению самой программы. Как пояснила начальник отдела организации капремонта регионального министерства ЖКХ Наталья Беляева, на выполнении программы настаивает и Минстрой РФ.

Управляющим компаниям региона предложили составить графики проведения общих собраний в домах на спецсчетах и передать их через органы местного самоуправления в министерство ЖКХ региона. Таким образом, перевод домов со спецсчетов в общий котел в регионе будет отложен как минимум до 30 апреля 2025 года. Уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров приветствовал решение о переносе сроков проведения собраний.

Антон Голицын