Участковый из Башкирии занял третье место в конкурсе «Народный участковый»

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Абзелиловскому району старший лейтенант полиции Мансур Муратшин занял третье место в конкурсе МВД России «Народный участковый», сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Участники сегодняшней церемонии заслужили высокую оценку добросовестным трудом, внимательным и небезразличным отношением к людям»,— отметил глава МВД Владимир Колокольцев.

Первое место завоевал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Белгородскому району Белгородской области старший лейтенант полиции Сергей Наумов. Ему вручили главный приз — переходящую статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса, Почетную грамоту МВД России и автомобиль «УАЗ Патриот».

На втором месте — старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Наурскому району Чеченской республики старший лейтенант полиции Рамзан Дадуев.

Сергею Наумову и Рамзану Дадуеву досрочно присвоены очередные специальные звания, а Мансур Муратшин удостоен медали «За доблесть в службе».

Олег Вахитов