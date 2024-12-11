Искусство ограничений

Прозвучавшее в прошлую пятницу заявление и. о. премьера Абхазии Валерия Бганбы о запрете ввоза в Россию мандаринов из республики почти никого не удивило и мгновенно было растиражировано новостными агентствами. «Мандарины — абхазская нефть, идет шантаж»,— заметил в переписке со мной сотрудник выпуска “Ъ”. Он говорил, конечно, о недавней смене власти в стране, за которой вполне могли последовать подобные ограничения. Или точнее: их можно было бы ждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обоюдное или одностороннее ограничение поставок пищевой продукции между Россией и другими странами давно воспринимается как прямое следствие разногласий. Они могут возникать как на уровне политики, так и бизнеса. Вспомним непростую судьбу грузинских вин на российском рынке, армянской молочной продукции, да и продовольственное эмбарго 2014 года, наложившее запрет на ввоз продуктов питания из Евросоюза. Иногда бывают и противоположные решения. Например, в Белоруссии под запрет вчера попала алтайская гречка. Причина, как объяснили власти соседней страны, в том, что именно эта крупа варится дольше, чем положено по местным нормативам.

Ситуация вокруг абхазских мандаринов на деле быстро решилась. Сначала заявление опровергли в Россельхознадзоре. Затем представитель страны заявил, что речь шла об остановке нескольких фур для тщательной проверки, а после и им удалось пройти границу. Судя по конъюнктуре, мандарины в группу риска внезапных запретов не входят. Цитрусовые в России практически не растут, а поставки из Турции под угрозой из-за продиктованного засухой неурожая. В январе—октябре из страны было ввезено 161,3 тыс. тонн мандаринов, на 20,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных турецкой статистической службы.

Стоимость проданного килограмма мандаринов в рознице, по данным «Чек Индекса», в ноябре составила 252 руб., прибавив 23% год к году. Сложно представить, что при росте цен и падающем предложении власти будут добровольно отказываться от еще одного поставщика. Тем более под Новый год и очередной виток ослабления рубля. Пусть доля Абхазии на российском рынке мандаринов и относительно невелика, составляя, по словам собеседника “Ъ” на рынке фруктов, около 5%.

Но мандарины — не единственная пищевая продукция, которая поставляется в Россию из Абхазии. Страна, согласно Росалкогольтабакконтролю, выступает достаточно крупным импортером вина. В прошлом году она заняла пятое место по объему поставок, сформировав 10,4% ввоза. Вино — не сезонные фрукты, и политика властей здесь как раз обратная, нацеленная в последнее время на общее повышение пошлин для импорта. Так что, вполне возможно, новая порция ограничений только впереди.