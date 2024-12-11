Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Искусство ограничений

Александра Мерцалова о скрытых возможностях аграрной дипломатии

Прозвучавшее в прошлую пятницу заявление и. о. премьера Абхазии Валерия Бганбы о запрете ввоза в Россию мандаринов из республики почти никого не удивило и мгновенно было растиражировано новостными агентствами. «Мандарины — абхазская нефть, идет шантаж»,— заметил в переписке со мной сотрудник выпуска “Ъ”. Он говорил, конечно, о недавней смене власти в стране, за которой вполне могли последовать подобные ограничения. Или точнее: их можно было бы ждать.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обоюдное или одностороннее ограничение поставок пищевой продукции между Россией и другими странами давно воспринимается как прямое следствие разногласий. Они могут возникать как на уровне политики, так и бизнеса. Вспомним непростую судьбу грузинских вин на российском рынке, армянской молочной продукции, да и продовольственное эмбарго 2014 года, наложившее запрет на ввоз продуктов питания из Евросоюза. Иногда бывают и противоположные решения. Например, в Белоруссии под запрет вчера попала алтайская гречка. Причина, как объяснили власти соседней страны, в том, что именно эта крупа варится дольше, чем положено по местным нормативам.

Ситуация вокруг абхазских мандаринов на деле быстро решилась. Сначала заявление опровергли в Россельхознадзоре. Затем представитель страны заявил, что речь шла об остановке нескольких фур для тщательной проверки, а после и им удалось пройти границу. Судя по конъюнктуре, мандарины в группу риска внезапных запретов не входят. Цитрусовые в России практически не растут, а поставки из Турции под угрозой из-за продиктованного засухой неурожая. В январе—октябре из страны было ввезено 161,3 тыс. тонн мандаринов, на 20,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных турецкой статистической службы.

Стоимость проданного килограмма мандаринов в рознице, по данным «Чек Индекса», в ноябре составила 252 руб., прибавив 23% год к году. Сложно представить, что при росте цен и падающем предложении власти будут добровольно отказываться от еще одного поставщика. Тем более под Новый год и очередной виток ослабления рубля. Пусть доля Абхазии на российском рынке мандаринов и относительно невелика, составляя, по словам собеседника “Ъ” на рынке фруктов, около 5%.

Но мандарины — не единственная пищевая продукция, которая поставляется в Россию из Абхазии. Страна, согласно Росалкогольтабакконтролю, выступает достаточно крупным импортером вина. В прошлом году она заняла пятое место по объему поставок, сформировав 10,4% ввоза. Вино — не сезонные фрукты, и политика властей здесь как раз обратная, нацеленная в последнее время на общее повышение пошлин для импорта. Так что, вполне возможно, новая порция ограничений только впереди.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...