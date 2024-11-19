Прокуратура начала проверку из-за отравления 12 детей в Нижнем Тагиле

Прокуратура организовала проверку по факту отравления учащихся школы № 87 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились 12 детей. Они пожаловались на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и общее недомогание. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства по организации питания школьников и в случае необходимость примет меры прокурорского реагирования.

Проверку также начало региональное отделение Роспотребнадзора. Свердловский СК начал проверку на предмет признаков нарушения ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), сообщил старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга. Следователи запрашивают необходимую документацию, проводят опросы, устанавливают степень вреда здоровью подростков и все обстоятельства случившегося.

Ранее прокуратура начала проверку из-за отравления полуторагодовалой девочки лекарствами в Нижнем Тагиле. Мать не заметила, как девочка выпила таблетки, лежавшие в свободном доступе, ребенка госпитализировали в реанимацию.

Анна Капустина