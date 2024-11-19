Школьника в Нижнем Тагиле госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) одного из девяти отравившихся учеников школы № 87 госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Остальным восьми школьникам помощь оказали амбулаторно. У заболевших детей выявили норовирус второго типа, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее проверку начали региональные прокуратура и СК. По их данным, дети пожаловались на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и общее недомогание.

«Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока - он был носителем норовирусной инфекции»,— рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство выдало предписание в адрес школы и организатора питания.

Инцидент произошел 13 ноября. На следующий день школу перевели на дистанционное обучение из-за повышенного уровня заболеваемости ОРВИ. В учреждении провели генеральную уборку и дезинфекцию, в том числе помещений пищеблока. С 18 ноября школа возобновила очный формат обучения.

Виталий Красиков