Россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки

Период старта продаж железнодорожных билетов может быть увеличен до 180 дней, заявил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов. Сейчас россияне могут приобрести такие билеты максимум за четыре месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Пястолов в интервью «РИА Новости» не ответил на вопрос, рассматривает ли компания возможность продавать билеты на поезд за год.

В конце октября стало известно, что ФПК продлила действие измененной схемы движения поездов через Курскую область.

Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.