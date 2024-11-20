Александр Овечкин выбыл на несколько недель

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит несколько недель из-за травмы голени, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин не доиграл встречу, которая прошла в понедельник по московскому времени и завершилась победой столичной команды со счетом 6:2. Российский нападающий забросил две шайбы в игре.

На счету россиянина 868 шайб в регулярных чемпионатах, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). 39-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов текущего сезона с 15 голами.

ТАСС