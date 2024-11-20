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Коммерсантъ FM
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В музее РВСН выставили мертвые души

Бывший директор учреждения условно осужден за махинации

Как стало известно “Ъ”, военный суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор директору музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергею Власенко. Заслуженный офицер, десятки лет руководивший одним из самых закрытых и одновременно и самых интересных военных музеев России, признан виновным в фиктивном трудоустройстве «мертвых душ». Впрочем, оказалось, что почти все незаконно полученные деньги он не присвоил, а истратил на нужды учреждения, расположенного рядом со штабом РВСН в закрытом городке Власиха.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Одинцовскому гарнизонному военному суду понадобилось всего несколько заседаний, чтобы вынести решение по уголовному делу Сергея Власенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Подсудимый виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, дал показания, по своей сути аналогичные описательной части настоящего приговора»,— сказано в судебном решении.

Музей РВСН является филиалом Центрального музея Вооруженных сил РФ, а свою историю ведет с 1987 года. Расположен он рядом со штабом РВСН в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Власиха в военном гарнизоне в ближайшем Подмосковье рядом с Одинцово. В круглом здании с куполом, символизирующем баллистическую ракету, насчитывается 18 залов, в которых хранятся более 25 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории появления ракетных войск, их становлении, развитии и настоящем состоянии.

Господин Власенко возглавлял музей многие десятилетия, будучи военнослужащим по контракту. Согласно материалам расследования, в 2009–2019 годах он фиктивно оформил на работу ряд граждан. В частности, в январе 2009 года он сам предложил одному из сотрудников написать заявление о приеме на должность хранителя фондов филиала музея. При этом пин-коды от открытых на него трех банковских карточек новоиспеченный работник передал начальнику, а спустя десять лет опять же по распоряжению заведующего, пояснившего, что нет больше возможности содержать «мертвую душу», приехал в бухгалтерию и написал заявление об увольнении по собственному желанию. В 2012 году другого работника Сергей Власенко устроил по совместительству сразу на две должности опять же в филиале музея —в качестве «исполнителя художественно-оформительских работ» и сторожа. Бухгалтеру музея было приказано вносить ложные данные в табели учета рабочего времени, а сам руководитель издавал приказы о выплате «мертвым душам» «премий, надбавок, единовременного денежного вознаграждения, а также об установлении, изменении, повышении должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат».

За первого фиктивного сотрудника, как выяснили следователи, Сергей Власенко получил 3,1 млн руб., а за второго — 120 тыс. руб. и 135 тыс. руб.

При этом, по его словам, львиная доля средств была истрачена на покупку 159 предметов для музея, и инвентаризация подтвердила их наличие в фондах.

Учитывая это, а также заслуги фигуранта, отмеченного в том числе почетной грамотой президента России и многочисленными ведомственными наградами, суд назначил господину Власенко три года условно с испытательным сроком в два года. Адвокат господина Власенко от комментариев воздержался.

Сергей Сергеев

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