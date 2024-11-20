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Коммерсантъ FM
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«Родина-мать» стала логотипом 80-летия Победы

Во вторник в Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Им стал силуэт памятника «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде (возведен в 1967 году скульптором Евгением Вучетичем и инженером Николаем Никитиным). «Для всех для нас образ "Родины-матери" знаком с детства. Это образ, призывающий своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа,— представил логотип народный артист России Владимир Машков.— Этот образ, безусловно, объединяет нас, объединяет людей разного вероисповедания, разной национальности. Но каждый найдет в нем что-то свое: свою гордость, свою память, свою благодарность и свою победу, нашу Победу».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Министр культуры РФ Ольга Любимова (на фото) рассказала, что в рамках празднования 80-летия Победы запланированы 170 мероприятий и спецпроектов. Она подчеркнула, что «список будет пополняться». Помимо «реализации памятных дат и увековечения памяти воинов» будет проведен «Бессмертный полк» «в том или ином виде», уточнила министр. Также в планах — возведение скульптурной композиции «Монумент воину-победителю» для мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги», многочисленные выставки в музеях, спецпроект «Легенда советского кино» и многое другое. Госпожа Любимова сообщила, что список мероприятий можно посмотреть на сайте may9.ru.

Эмилия Габдуллина

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