Водители начали раскрывать номера

За последний месяц на платных трассах стало меньше машин со скрытыми от камер номерами, сообщил “Ъ” глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. По его мнению, это результат недавних поправок к КоАП, которые грозят нарушителям лишением прав. Часть опрошенных “Ъ” экспертов сомневаются, что новый закон дал эффект так быстро. Другие считают это вполне возможным, но уверены, что «отморозки без номеров» будут на дороге при любых обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В России с 14 октября действует новая редакция КоАП, значительно ужесточившая наказание для водителей, скрывающих номера с помощью рамок-«откидушек» (переворачивают знак при проезде под камерой). Ранее таких нарушителей штрафовали на 5 тыс. руб. или лишали прав максимум на три месяца. Теперь суды могут лишать их прав на год-полтора, а полицейские получили возможность конфисковать устройства. Эффект от этих мер уже заметен, рассказал “Ъ” глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах столичной «Транспортной недели». Так, за первые девять месяцев 2024 года на дорогах с системой «Свободный поток» (М-12 и ЦКАД) было зафиксировано примерно 8% автомобилей со скрытыми номерами или вообще без них. А в октябре—ноябре этот показатель резко уменьшился до 5%, рассказал господин Петушенко.

«Водителей надо приучать к исполнению законодательства, потому что скрытие номеров может привести и к ДТП,— добавил он.— Такие водители, как правило, не только не платят, но еще нарушают скоростной режим».

Нарушителей без номеров ГИБДД выявляет в ходе совместных с «Автодором» рейдов, пояснил Вячеслав Петушенко. Сотрудники госкомпании видят такие машины на камерах и передают снимки инспекторам, а те останавливают водителей на съездах. «Это позволяет обнаружить нарушения, сопряженные с более тяжкими преступлениями — угонами транспортных средств и перевозкой запрещенных грузов»,— поясняли в «Автодоре». Также сотрудники госкомпании предупреждают об ответственности водителей машин без номеров на заправках. «Автодор» публиковал видеозаписи таких разговоров: некоторые автовладельцы признавались в нарушении и возвращали номера.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков верит, что новые санкции вполне могли дать такой эффект. «Совместные рейды и общая шумиха по этой теме, конечно, на кого-то подействовали,— считает он.— Вопрос в том, получится ли эту динамику сохранить. Если за первый месяц число нарушителей сократилось на 3%, то что будет на второй? Это одноразовый эффект или он будет иметь продолжение?» Господин Кадаков предполагает, что ужесточение санкций могло отпугнуть лишь «относительно законопослушных» водителей, которые всего несколько раз попробовали проехать без номеров и теперь, попав под рейд, перестанут нарушать.

«Но и есть и отмороженные нарушители, которые как ездили с рамками-"откидушками", так и ездят — даже без прав»,— признает эксперт.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов сомневается в корректности статистики «Автодора». Он обращает внимание, что госкомпания сравнивает данные за октябрь—ноябрь со средним значением за девять месяцев, включая январь, февраль и март, когда у многих машин грязные из-за погодных условий номера. «Сомневаюсь, что камеры способны отличить нечитаемый грязный номер от намеренно скрытого,— поясняет эксперт.— Поэтому нельзя исключать, что средний процент машин со скрытыми номерами за девять месяцев был относительно высоким из-за зимней грязи. А в октябре—ноябре он оказался ниже, потому что дороги более или менее чистые. А значит, далеко не факт, что динамика связана именно с новыми санкциями».

Иван Буранов