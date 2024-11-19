Организация определенных наций

Подошедший к концу во вторник групповой этап футбольной Лиги наций больших сенсаций не преподнес. В стадию play-off отправились восемь команд, чье участие в ней казалось наиболее вероятным еще зимой, после жеребьевки. Среди них такие футбольные державы, как Португалия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды и Испания — действующий победитель турнира, а также находящиеся неподалеку от мировой элиты хорваты и датчане, опередившие в наиболее ровном квартете швейцарцев и сербов. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лига наций 2024-2025, групповой этап, матч Хорватия — Португалия

Фото: Antonio Bronic, Reuters Лига наций 2024-2025, групповой этап, матч Хорватия — Португалия

Фото: Antonio Bronic, Reuters

Во вторник подошел к концу групповой этап Лиги наций — турнира сборных, запущенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в конце прошлого десятилетия с целью переформатировать календарь национальных команд, который раньше был забит большим количеством товарищеских матчей. Текущий его розыгрыш — четвертый по счету — отличался от предыдущих трех прежде всего структурой стадии play-off. Раньше в нее проходили четыре команды и начиналась она сразу с полуфиналов, теперь количество ее участников удвоилось и добавился один раунд. Неожиданностей реформа не принесла. В восьмерке лучших довольно предсказуемо очутились команды, практически всегда входящие в число претендентов на крупнейшие международные трофеи.

Да, оказались там не все топовые сборные. Пропустят предстоящий play-off сразу две команды, находящиеся в верхней десятке рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Однако такое стечение обстоятельств едва ли может вызвать изумление. Бельгийцы, скажем, попали в «группу смерти» и вчистую проиграли конкуренцию сборным Италии и Франции. А англичане и вовсе в борьбе за попадание в главную стадию соревнования не участвовали. После катастрофического — без побед и с разгромным домашним поражением от венгров (0:4) — выступления в прошлой итерации они вылетели на дивизион ниже и в нынешнем сезоне порезвились в группе с греками, финнами и ирландцами.

Из тех сборных, которые будут представлены в play-off, первой путевку туда застолбила сборная Германии — несомненный гигант, который, кажется, уж точно вышел из пережитого на стыке десятилетий кризиса.

Перед заключительным, шестым туром единственной командой, отобравшей у немцев очки, была сборная Нидерландов, сыгравшая с ними дома вничью (2:2). Она и заняла в группе 3 второе место, оставив позади венгров и боснийцев.

Примерно тогда же, в октябре, место в четвертьфинале обеспечила себе сборная Испании — действующий победитель Лиги наций и чемпион Европы.

Начав турнир безголевой ничьей против сербов, испанцы прошли оставшуюся часть дистанции без потерь. Сильнейшей из трех преследовавших лидера команд оказалась сборная Дании, которой для выхода в следующий этап хватило домашних побед и выездных ничьих с конкурентами по группе 4 — крепкими сербами и швейцарцами.

В группе 2, которая поначалу виделась наиболее любопытной, борьбы не получилось.

В ней две топовые сборные — французская и итальянская — без труда оттеснили третью — бельгийскую. Последняя в итоге набрала лишь 4 очка, уступила в шестом туре израильтянам и лишь по дополнительным показателям спаслась от прямого вылета в Лигу B.

Наиболее насыщенной с точки зрения турнирной борьбы стала группа под номером 1. Там до последнего тура сохранялась — нет, не интрига, но какое-то ее подобие.

Проиграв первые три матча, сборная Шотландии взяла очки в домашних встречах с португальцами (0:0) и хорватами (1:0). Перед последним туром ей нужна была победа над поляками, любой другой результат означал вылет в Лигу B. При этом и шансы квалифицироваться в четвертьфинал у нее оставались: для этого сборной Португалии, уже решившей задачу выхода в play-off, нужно было на выезде победить команду Хорватии. Развязка в этом квартете наступила уже в добавленное ко второму тайму время. Шотландцы эффектно спаслись от вылета благодаря позднему голу Эндрю Робертсона, но выигрыша португальцев так и не дождались. И в этой группе обошлось без потрясений.

Гораздо больше необычных, цепляющих глаз событий было в низших дивизионах.

Во втором по силе особое внимание привлек провал сборной Казахстана, сменившей после прошлого цикла главного тренера Магомеда Адиева на Станислава Черчесова. В отборе на Евро-2024 она неожиданно предстала боевитой командой, способной доставить массу неудобств соперникам более классным (датчанам, финнам, североирландцам). Теперь же будто превратилась в совсем беззубую: в шести матчах потерпела пять поражений, не забила ни одного мяча, пропустив при этом 15.

А в низшей лиге, где играют лишь шесть команд, случилось то, что на сенсацию, пусть и местечковую, тянет. Повышение в классе заработала сборная Сан-Марино. Та самая команда, которая занимает последнее, 210-е место в мировой классификации. Та самая команда, которая до сентябрьского матча против сборной Лихтенштейна не могла никого обыграть на протяжении двух десятков лет, или 140 матчей.

Продолжится этот розыгрыш Лиги наций весной. В конце марта сильнейшие команды проведут четвертьфинальные встречи. 22 ноября состоится жеребьевка, по итогам которой победители групп Лиги А получат по сопернику из числа занявших вторые места команд. Тогда же, в марте, пройдут стыковые встречи за право играть в каждом из дивизионов. Завершится состязание летом: его заключительная часть, состоящая из полуфиналов, финала и матча за третье место, пройдет с 4 по 8 июня.

Роман Левищев